Eskişehir'in Alpu ilçesinde şehitler adına anma programı düzenlendi.

Alpu ilçesinin Gökçeoğlu Mahallesi'nde muhtar Bülent Ünal tarafından şehitler için anma programı düzenlendi. Gökçeoğlu Mahallesi İmam Hatibi Ömer Faruk Duman ve Mehmet Kızıltaş'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Alpu İlçe Müftüsü Yusuf Çolak'ın duasıyla devam etti. Program sonunda ise şehitler anısına aşure ikramı yapıldı. - ESKİŞEHİR