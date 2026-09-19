Şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum’da Gaziler Günü vesilesiyle Lalapaşa Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, aziz şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi.

Erzurum'da Gaziler Günü vesilesiyle Lalapaşa Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programında, aziz şehitler ve kahraman gaziler dualarla yad edildi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzurum İl Müftülüğü tarafından tarihi Lalapaşa Camii'nde anlamlı bir program icra edildi. Öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa cami cemaati yoğun ilgi gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ve fedakarca mücadele eden kahraman gaziler için Mevlid-i Şerif okundu. Camiyi dolduran vatandaşlar, okunan mevlid-i şerifi huşu içinde dinledi.

Programın son bölümünde kürsüye çıkan Erzurum İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinen duygu yüklü bir dua yaptı. Yılmaz, duasında aziz şehitlerin ruhlarını yad ederken, hayatta olan kahraman gazilere ise sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulundu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği manevi program, kılınan öğle namazının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüErzurumYerelSon Dakika

Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü Ankaralı müteahhidin ölümünde veteriner ilacı izi! 400 milyonluk servet için plan kurulduğu öne sürüldü
Otizmli Tufan’ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı Savcılıkta anlattığı neden şoke etti Otizmli Tufan'ın ölümünde ablası ve arkadaşı tutuklandı! Savcılıkta anlattığı neden şoke etti
15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adaklı’da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu Adaklı'da yolcu minibüsü devrildi: Araçtaki 10 kişi hastanelik oldu
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor Stajyer olarak başladı şuanda 400 bin TL maaş alıyor
17:00
Derbide inanılmaz an 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
16:30
OHAL ilan edilmişti Tarihi derbide inanılmaz son
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son
16:15
Kaşif Kozinoğlu’nun öldüğü güne ait görüntüler Bardak detayı bomba
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba
15:54
Fenerbahçe’nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona’da şov yapıyor
Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
15:42
Tutuklu Altunç Kumova’nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 17:34:19. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement