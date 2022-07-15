Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bayburt İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Yapılan duaların ardından protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaynak: İHA

Demokrasi, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şehitlik ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı - Son Dakika

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