Şehrimi Tanıyorum Projesi, Akyaka'daki 4. sınıfları Kars'ın tarihiyle buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehrimi Tanıyorum Projesi, Akyaka'daki 4. sınıfları Kars'ın tarihiyle buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehrimi Tanıyorum Projesi, Akyaka\'daki 4. sınıfları Kars\'ın tarihiyle buluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAFKAS Projesi'nin alt projesi Şehrimi Tanıyorum Projesi kapsamında Akyaka ilçesindeki 4. sınıf öğrencileri, Kars'ın tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti. Öğrenciler, ders kitaplarındaki değerleri yerinde görerek kentin mirasını tanıdı.

Kars'ta öğrencilerin yaşadıkları kenti daha yakından tanımaları amacıyla hayata geçirilen çalışmalar sürüyor. "KAFKAS Projesi"nin alt projelerinden biri olan "Şehrimi Tanıyorum Projesi" kapsamında Akyaka ilçesinde eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, Kars'ın tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

Proje kapsamında düzenlenen geziyle öğrenciler, ders kitaplarında ve çeşitli kaynaklarda gördükleri tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Kars'ın geçmişten günümüze taşıdığı eşsiz miras hakkında bilgi alan öğrenciler, tarihi yapıları yakından inceleyerek kentin kültürel zenginliklerini keşfetti.

Gezi boyunca öğrencilere Kars'ın tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgiler verilirken, kentin sahip olduğu zengin mirasın korunmasının önemi de anlatıldı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri alanlarda bol bol fotoğraf çekerek unutulmaz bir gün yaşadı.

"Şehrimi Tanıyorum Projesi" ile öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil, yaşayarak ve görerek öğrenmeleri hedefleniyor. Proje sayesinde çocukların Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları, yaşadıkları şehre yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Akyaka'dan Kars'a gelen 4. sınıf öğrencileri, gerçekleştirilen geziyle kentin geçmişine tanıklık ederken, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini de yerinde öğrenmiş oldu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKültürAkyakaEğitimYerelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Hırvatlar darmadağın İngiltere, Livakovic’e gol oldu yağdı Hırvatlar darmadağın! İngiltere, Livakovic'e gol oldu yağdı
Ne köpek ne de tilki Dağlık alandan bir anda yola çıktı Ne köpek ne de tilki! Dağlık alandan bir anda yola çıktı
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
09:04
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
07:22
Pakistan, Yemen’deki savaşa dahil oldu Askeri danışmanlar da sahada
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 11:05:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Şehrimi Tanıyorum Projesi, Akyaka'daki 4. sınıfları Kars'ın tarihiyle buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei