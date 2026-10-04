Şehrimi Tanıyorum Projesi, Akyaka\'daki 4. sınıfları Kars\'ın tarihiyle buluşturdu

Kars'ta öğrencilerin yaşadıkları kenti daha yakından tanımaları amacıyla hayata geçirilen çalışmalar sürüyor. "KAFKAS Projesi"nin alt projelerinden biri olan "Şehrimi Tanıyorum Projesi" kapsamında Akyaka ilçesinde eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, Kars'ın tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

Proje kapsamında düzenlenen geziyle öğrenciler, ders kitaplarında ve çeşitli kaynaklarda gördükleri tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buldu. Kars'ın geçmişten günümüze taşıdığı eşsiz miras hakkında bilgi alan öğrenciler, tarihi yapıları yakından inceleyerek kentin kültürel zenginliklerini keşfetti.

Gezi boyunca öğrencilere Kars'ın tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgiler verilirken, kentin sahip olduğu zengin mirasın korunmasının önemi de anlatıldı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri alanlarda bol bol fotoğraf çekerek unutulmaz bir gün yaşadı.

"Şehrimi Tanıyorum Projesi" ile öğrencilerin yalnızca sınıf ortamında değil, yaşayarak ve görerek öğrenmeleri hedefleniyor. Proje sayesinde çocukların Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları, yaşadıkları şehre yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Akyaka'dan Kars'a gelen 4. sınıf öğrencileri, gerçekleştirilen geziyle kentin geçmişine tanıklık ederken, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini de yerinde öğrenmiş oldu.