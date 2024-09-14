Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan Mevlit Kandili'nde Simit İkramı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan Mevlit Kandili'nde Simit İkramı

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay\'dan Mevlit Kandili\'nde Simit İkramı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bin kişilik kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı. Durbay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

14.09.2024 18:46  Güncelleme: 18:48
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Mevlit Kandili dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Mevlit Kandili dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara bin kişilik kandil simidi dağıttı. Etkinlikte Başkan Durbay'a Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Şehzadeler Mühendislik AŞ Genel Müdürü Umut Çetin, CHP Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Çelikoğlu, CHP İl Kadın Kolları Üyeleri ve Şehzadeler Kadın Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri de eşlik etti. Başkan Durbay, Mevlit Kandili'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu özel günlerde bir araya gelmenin kendisi için büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Durbay, kandil simidi ikramıyla herkesin kandilini kutladı. Başkan Durbay, "Peygamberimizin doğum günü olarak kutlanan Mevlit Kandilimizin Şehzadeler'imize, kentimize ülkemize ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyor, vatandaşlarımızın Kandilini kutluyorum" dedi.

Vatandaşlar da Başkan Durbay'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan Mevlit Kandili'nde Simit İkramı - Son Dakika

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