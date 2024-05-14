Şehzadeler Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehzadeler Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine destek vermek amacıyla Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

14.05.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğine destek vermek amacıyla Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapmak ve engelli bireylerin toplumda daha fazla farkındalık ve anlayışla karşılanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın da katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Durbay, etkinlik kapsamında engelli bireylerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi, taleplerini not aldı ve destek mesajlarını iletti. Engellilerin toplumda daha aktif ve eşit bir şekilde yer alması için çaba gösteren Başkan Durbay, engelli vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını belirtti. Etkinlik boyunca engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Durbay'a, etkinliğe katılan diğer yetkililer de eşlik etti. Engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda daha fazla farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika

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