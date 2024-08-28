Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sude Naz A.'ya destek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sude Naz A.'ya destek oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sude Naz A.\'ya destek oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, birlikte yaşadığı adamdan sokak ortasında şiddet gören Sude Naz A.'yı ziyaret ederek destek oldu. Başkan Durbay, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

28.08.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, birlikte yaşadığı adamdan sokak ortasında şiddet gören Sude Naz A.'yı Akhisar'daki evinde ziyaret ederek destek oldu. Başkan Durbay, şiddet mağduru kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez." dedi.

Geçtiğimiz hafta birlikte yaşadığı çocuğunun babası adam tarafından çocuğunun yanında sokak ortasında şiddete maruz kalan Sude Naz A.'ya destek büyüyor. Ülke gündemini sarsan olay sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ile birlikte Sude Naz A. ve çocuğunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Akhisar İlçe Başkanlığında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Durbay, kadına yönelik şiddeti sert bir dille kınadı. Başkan Durbay yaptığı açıklamada, "Manisa'da hiçbir kadın kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince tüm kadınlarımız için elimden gelen her şeyi yapacağımı herkesin bilmesini isterim. Sude Naz'ın can güvenliğini sağlamaya ve hayata tutunacağı her türlü imkanı sunma noktasında elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bir kez daha kadına şiddeti kınıyor, sevgili Sude Naz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Başkan Durbay'ın bu açıklamaları, toplumda kadınların maruz kaldığı şiddete karşı gösterilen duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaret sırasında Sude Naz A. ve çocuğunun moralinin yerinde olduğu ve Başkan Durbay'ın desteğinden memnuniyet duydukları belirtildi.

Başkan Durbay, şiddet mağduru kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gülşah Durbay, Şehzadeler, manisa, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sude Naz A.'ya destek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sude Naz A.'ya destek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement