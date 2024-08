Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sude Naz A.\'ya destek oldu

Yerel

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, birlikte yaşadığı adamdan sokak ortasında şiddet gören Sude Naz A.'yı Akhisar'daki evinde ziyaret ederek destek oldu. Başkan Durbay, şiddet mağduru kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez." dedi.

Geçtiğimiz hafta birlikte yaşadığı çocuğunun babası adam tarafından çocuğunun yanında sokak ortasında şiddete maruz kalan Sude Naz A.'ya destek büyüyor. Ülke gündemini sarsan olay sonrası Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ile birlikte Sude Naz A. ve çocuğunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Akhisar İlçe Başkanlığında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Durbay, kadına yönelik şiddeti sert bir dille kınadı. Başkan Durbay yaptığı açıklamada, "Manisa'da hiçbir kadın kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince tüm kadınlarımız için elimden gelen her şeyi yapacağımı herkesin bilmesini isterim. Sude Naz'ın can güvenliğini sağlamaya ve hayata tutunacağı her türlü imkanı sunma noktasında elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bir kez daha kadına şiddeti kınıyor, sevgili Sude Naz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Başkan Durbay'ın bu açıklamaları, toplumda kadınların maruz kaldığı şiddete karşı gösterilen duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaret sırasında Sude Naz A. ve çocuğunun moralinin yerinde olduğu ve Başkan Durbay'ın desteğinden memnuniyet duydukları belirtildi.

Başkan Durbay, şiddet mağduru kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız." diye konuştu. - MANİSA