Şehzadeler Belediyesi, 250 Aileye Gıda Yardımı Dağıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Şehzadeler Belediyesi, 250 Aileye Gıda Yardımı Dağıtıyor

Şehzadeler Belediyesi, 250 Aileye Gıda Yardımı Dağıtıyor

Şehzadeler Belediyesi, sosyal yardımlaşma çalışmalarını hızlandırarak, ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi yardımında bulundu. Belediye başkanı Gülşah Durbay, bu yardımların ekonomik zorluk çeken vatandaşlara destek olma amacı taşıdığını belirtti.

09.12.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Şehzadeler Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, ilçedeki Kazım Karabekir, Turgut Özal, Ahmet Bedevi, Nurlupınar ve Adnan Menderes mahallelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi 250 haneye gıda kolisi yardımı yapılmaya başlandı. Belediye ekipleri, gıda kolilerini adreslere götürerek ailelere teslim ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak ve onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Belediyemiz, sosyal yardımlaşma projeleriyle halkımızın her zaman yanında. Gıda kolisi yardımlarımız bu anlayışın bir parçasıdır. Amacımız, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza destek olarak onların yükünü bir nebze hafifletebilmektir."

Dağıtımlar devam ediyor

İçerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu koliler, belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırladı ve dağıtım süreci başlatıldı. Yardım kolilerinin teslimatı esnasında belediye personeli vatandaşlarla yakından ilgileniyor ve onların ihtiyaçlarını dinliyor. Gıda yardımlarıyla ilgili teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, Şehzadeler Belediyesi'ne bu duyarlı yaklaşımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Gıda kolilerinin dağıtımının önümüzdeki günlerde tamamlanması ve benzer desteklerin ilerleyen dönemlerde de devam etmesi planlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi, 250 Aileye Gıda Yardımı Dağıtıyor - Son Dakika

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