Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Kreşi\'nden çocuklara hayvan sevgisi etkinliği

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Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Kreşi'nin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla düzenlediği etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Kreşin misafiri olan ata binen çocuklar, minicik kalplerindeki sevgi ile atı besledi.

Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi ve Kreşi tarafından düzenlenen etkinlikte, minik kalpler at sevgisi ile buluştu. Eğlence dolu anlarda hem ata binme imkanı bulan çocuklar, atı elleriyle beslemeyi de unutmadı.

Psikologların, atların çocuklara çok yararlı olduğunu ve özellikle özgüvenlerini artırdığını bunun yanı sıra çocukların reflekslerini geliştirdiğini söyleyen Manisa CBÜ Veteriner Hekim Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever, "Büyükşehirlerde ata ulaşabilmek gün geçtikçe daha zorlaşıyor. Şehzadeler Belediyesi de ata ulaşmayan çocuk kalmasın diye böyle etkinlikler düzenliyor. Ben de bir veteriner hekim olarak bu işe vesile oluyorum ve etkinliklerimiz oldukça keyifli, eğlenceli geçiyor. Çocuklarımız etkinliklerimizde atı besliyor, atı tarıyor ve atla geziyor. Böylece at ile çocuklarımız arasında güzel bir bağ oluşturmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA