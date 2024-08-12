Şehzadeler Belediyesi Çocuk Parklarını Güvenli Hale Getiriyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi Çocuk Parklarını Güvenli Hale Getiriyor

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Parklarını Güvenli Hale Getiriyor

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının daha güvenli ve keyifli hale gelmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park oyun gruplarının eksikleri giderilirken, yıpranan ekipmanlar onarılıyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca, zemin kaplamaları ve oturma alanları da güvenli hale getiriliyor.

12.08.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının daha güvenli ve keyifli hale gelmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında park oyun gruplarının eksikleri giderilirken, yıpranan ve zarar gören ekipmanlar onarılıyor veya yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca, parklardaki zemin kaplamaları ve oturma alanları da elden geçirilerek daha güvenli hale getiriliyor. Başkan Durbay, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak öncelikli görevlerimizden biridir. Bu nedenle parklarımızın bakımını düzenli olarak yapıyoruz," dedi.

Şehzadeler Belediyesi, çocuk parklarının yanı sıra yeşil alanların bakımı ve temizliği konusunda da titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan park alanlarını korumaları ve temiz tutmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi. Çalışmaların, önümüzdeki dönemde de aralıksız süreceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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