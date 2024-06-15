Şehzadeler Belediyesi, Kabristan Ziyaretine Giden Vatandaşlara Karanfil Hediye Etti - Son Dakika
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Yerel

Şehzadeler Belediyesi, Kabristan Ziyaretine Giden Vatandaşlara Karanfil Hediye Etti

Şehzadeler Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde, kaybettikleri sevdiklerini mezarları başında anmak, onlarla bayramlaşmak isteyen vatandaşları unutmadı. Belediye ekipleri, kabristan ziyaretinde bulunan vatandaşlara 2 bin adet karanfil hediye etti.

15.06.2024 13:46
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Şehzadeler Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde, kaybettikleri sevdiklerini mezarları başında anmak, onlarla bayramlaşmak isteyen vatandaşları unutmadı. Belediye ekipleri, kabristan ziyaretinde bulunan vatandaşlara 2 bin adet karanfil hediye etti.

Şehzadeler Belediyesi arife gününde kabristan ziyareti yapmak isteyen vatandaşların yüreklerine dokundu. Belediye, vatandaşlara karanfil dağıtarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın talimatıyla Kırtık Asri Mezarlığı'nda düzenlenen etkinlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kabristanı ziyaret edenler, belediyenin bu anlamlı jestiyle duygusal anlar yaşadı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bayramın bu özel gününde kabristan ziyaretleri sırasında yanlarında olmak istedik. Küçük bir jestle, onların bu anlamlı anlarında bir nebze de olsa yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Aldığımız geri dönüşler, bu tür etkinliklerin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Tüm halkımızın bayramını tebrik ediyor, bayramı bayram tadında geçirmelerini diliyorum." şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleriyle sık sık gündeme gelen bir kurum olduğunu belirten ilçe halkı, belediyenin bu tür duygusal ve anlamlı etkinliklerini takdirle karşıladıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi, Kabristan Ziyaretine Giden Vatandaşlara Karanfil Hediye Etti - Son Dakika

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