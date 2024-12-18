Şehzadeler Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Yatalak Hasta İçin Elektronik Yatak Temin Edildi - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Yatalak Hasta İçin Elektronik Yatak Temin Edildi

Şehzadeler Belediyesi\'nden Dayanışma Projesi: Yatalak Hasta İçin Elektronik Yatak Temin Edildi

Şehzadeler Belediyesi'nin 'Atma paylaş' projesi sayesinde, 85 yaşındaki yatalak hasta Dilşah Bakşi'nin elektronik hasta yatağı ihtiyacı hayırseverlerin desteğiyle karşılandı. Başkan Gülşah Durbay, projenin dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

18.12.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Şehzadeler Belediyesi'nin 'Atma paylaş' projesi kapsamında, Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki yatalak hasta Dilşah Bakşi'nin elektronik hasta yatağı ihtiyacı hayırseverlerin de desteğiyle karşılandı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Atma paylaş' projesi kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler aralıksız devam ediyor. Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki yatalak hasta Dilşah Bakşi'nin ihtiyacı olan elektronik hasta yatağı, hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilerek hasta yakınlarına teslim edildi.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla hayata geçirdikleri bu projenin toplumda önemli bir fark oluşturduğunu vurguladı. Başkan Durbay, "Atma paylaş projemiz, kullanmadığımız ancak ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak malzemeleri bir araya getiriyor. Dilşah teyzemiz için de hayırseverlerimizin desteğiyle elektronik hasta yatağı temin ederek teslim ettik. Bu dayanışma ruhunu büyütmeye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dilşah Bakşi'nin ailesi ise projeye katkı sağlayan hayırseverlere ve Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu desteğin kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını belirtti.

Şehzadeler Belediyesi, 'Atma paylaş' projesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, toplumda dayanışma ve paylaşma ruhunu daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Projeye destek vermek isteyen vatandaşlar, belediye ile iletişime geçerek katkıda bulunabiliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Yatalak Hasta İçin Elektronik Yatak Temin Edildi - Son Dakika

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