Şehzadeler\'de kurban kesim yerleri belli oldu

Şehzadeler Kaymakamlığı öncülüğünde toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu, 2026 Kurban Bayramı için kesim yapılabilecek alanları belirledi. Zabıta ekipleri ve Temizlik İşleri ekipleri, bayram boyunca sahada görev başında olacak.

Şehzadeler ilçesinde Kurban Bayramı öncesi önemli bir karar alındı. Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu, ilçe genelinde kurban kesimlerinin daha düzenli ve hijyenik şartlarda yapılabilmesi için 4 ayrı bölgeyi resmi kesim alanı olarak ilan etti.

Komisyon toplantısında alınan karar doğrultusunda, bu yıl da Şehzadeler ilçesinde Ticaret Borsası Hayvan Pazarı, Nurlupınar Pazaryeri, Alaybey Pazaryeri ve Perşembe Pazaryerinde kurban kesimi yapılabilecek. Vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği alanlarda gerekli güvenlik ve düzenin sağlanması amacıyla Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince bu bölgelerde görev alacak. Zabıta ekipleri hem vatandaşlara rehberlik edecek hem de hijyen kurallarına uyulmasını sağlayacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kesim alanlarının hızlı bir şekilde temizlenmesi için görev başında olacak. - MANİSA