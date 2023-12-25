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Şeker hastası vatandaş tatlı yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika
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Şeker hastası vatandaş tatlı yaparak geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, şeker hastası olup doktor tarafından da yürüyüş önerilince, yiyemediği tatlıyı yapıp satarak, geçimini sağlamaya başladı. 59 yaşındaki Mümin Kaynarca, kendi yaptığı Şam tatlısını sokak sokak gezerek satıyor.

Şeker hastası vatandaş tatlı yaparak geçimini sağlıyor
25.12.2023 - 14:12,
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, şeker hastası olup doktor tarafından da yürüyüş önerilince, yiyemediği tatlıyı yapıp satarak, geçimini sağlamaya başladı.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde kendi elleriyle yaptığı tatlıyı satarak ekmek parasını kazandığını söyleyen 59 yaşındaki Mümin Kaynarca, sokak sokak gezerek Şam tatlısı satıp geçimini sağlıyor.

Şeker hastası olduğunu fakat buna rağmen tatlı yapıp sattığını söyleyen Kaynarca, "Ben şu an emekliyim. Emekli olduktan sonra tatlı yapıp satmaya başladım. Şeker hastası olduğum için doktor yürümem gerektiğini söyledi. Boş gezmektense tatlı yapıp satmaya karar verdim. Şam tatlısı yaparken ise dikkat etmek gerekiyor. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra fırına atıyorum ve fırına piştikten sonra bir 15 dakika daha bekletiyorum. Daha sonra ise şerbetini bırakıyorum. Bu tatlıyı herkes yapamaz yapsa da o kıvamı tutturamaz. Tatlının kilosu ise 100 TL. Tanesini ise 10 TL'ye veriyorum. Tatlıları 3 tekerlekli arabama koyarak saat 10.00-11.00 gibi satmaya çıkıyorum. Mahalle aralarında seyyar olarak satıyorum. Çok şükür ekmek paramız çıkıyor. Şeker hastasıyım ama ben tatlı ile uğraşıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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