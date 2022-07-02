Sel bölgesine tonlarca su gönderdi - Son Dakika
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Sel bölgesine tonlarca su gönderdi

02.07.2022 12:17
Sel bölgesine tonlarca su gönderdi

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sel sebebiyle içme suyunda oluşan sıkıntılar sonrasında Asya Su, Kızılay ile birlikte başta Düzce olmak üzere selden etkilenen bölgelere tonlarca su gönderdi.

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sel sebebiyle içme suyunda oluşan sıkıntılar sonrasında Asya Su, Kızılay ile birlikte başta Düzce olmak üzere selden etkilenen bölgelere tonlarca su gönderdi.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan su taşkını ve sel etkili oldu. Sel bölgelerinde içme suyunda da sıkıntılar yaşandı. Başta Düzce olmak üzere sel yaşanan bölgelere Kızılay aracığıyla Asya Su tarafından tonlarca su gönderilip dağıtıldı.

Kızılay Düzce Şubesi Yönetim Kurulu, Düzce ilinde yaşanan sel ve su taşkınlarındaki yardım faaliyetlerine su desteğinde bulunan Asya Su Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Gülay'a teşekkür ettiler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Düzce, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sel bölgesine tonlarca su gönderdi - Son Dakika

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