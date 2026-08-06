Selahaddin Eyyubi'yi Anlamak: Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selahaddin Eyyubi'yi Anlamak: Öğrenciler Ödüllendirildi

Selahaddin Eyyubi\'yi Anlamak: Öğrenciler Ödüllendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Siirt'te Fethi Serin Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler arasında " Selahaddin Eyyubi'yi Anlamak, Geleceği Aydınlatmak" temasıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yaz Kur'an kursları kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve temel dini bilgilerin yanı sıra İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden Selahaddin Eyyubi'nin hayatı, adaleti ve merhameti anlatılarak tarih bilinci kazandırılması amaçlandı.

Fethi Serin Camii'nde düzenlenen ödül törenine Siirt Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Siirt Müftüsü Şakir Pinal, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda öğrenciler ilahiler seslendirdi, ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada ortaokul kategorisinde Yasir Kılıç birinci, Yusuf Ali Yalsız ikinci, Musab Eren Göztok üçüncü olurken, ilkokul kategorisinde Muhammed Yasin Yeşilkök birinci, Muhammed Mustafa Demir ikinci, Abdullah Göncü üçüncü oldu.

Fethi Serin Camii Kur'an Kursu Hocası Selami Algan, yaz Kur'an kursları kapsamında düzenledikleri yarışmayla çocukların tarihlerini öğrenmelerini ve geçmişlerinden ders çıkararak geleceğe daha bilinçli hazırlanmalarını amaçladıklarını söyledi. Yarışmaya toplam 55 öğrencinin katıldığını belirten Algan, ilk üçe giren öğrencilere akıllı saat, dördüncü, beşinci ve altıncı olan öğrencilere bluetooth kulaklık, diğer katılımcılara ise para ödülü verdiklerini ifade etti.

İlkokul kategorisi birincisi Muhammed Yasin Yeşilkök ise yarışmanın kendisine Selahaddin Eyyubi'yi daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirterek, geleceği inşa etmek için geçmişin kahramanlarını tanımanın önemine dikkat çekti. Selahaddin Eyyubi'nin cesareti, adaleti ve merhametiyle tüm insanlığa örnek olduğunu ifade eden Yeşilkök, Hıttin Savaşı'nın ardından Kudüs Kralı'na gösterdiği hoşgörünün kendisini en çok etkileyen yönlerden biri olduğunu söyledi.

Selahaddin Eyyubi'yi tanımanın aynı zamanda Kudüs'ün tarihini tanımak anlamına geldiğini dile getiren Yeşilkök, yarışma sayesinde hem tarihi bilgiler edindiğini hem de Kudüs'ün geçmişi ve bugünü hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Selahaddin Eyyubi gibi olabilmek için sağlam bedenden önce sağlam bir yüreğe sahip olmak gerekir" dedi.

Kaynak: İHA

Selahaddin Eyyubi, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selahaddin Eyyubi'yi Anlamak: Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:13:21. #7.12#
SON DAKİKA: Selahaddin Eyyubi'yi Anlamak: Öğrenciler Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.