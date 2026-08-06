Selahaddin Eyyubi\'yi Anlamak: Öğrenciler Ödüllendirildi

Siirt'te Fethi Serin Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler arasında " Selahaddin Eyyubi'yi Anlamak, Geleceği Aydınlatmak" temasıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yaz Kur'an kursları kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilere Kur'an-ı Kerim, Elif-Ba ve temel dini bilgilerin yanı sıra İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden Selahaddin Eyyubi'nin hayatı, adaleti ve merhameti anlatılarak tarih bilinci kazandırılması amaçlandı.

Fethi Serin Camii'nde düzenlenen ödül törenine Siirt Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Siirt Müftüsü Şakir Pinal, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda öğrenciler ilahiler seslendirdi, ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada ortaokul kategorisinde Yasir Kılıç birinci, Yusuf Ali Yalsız ikinci, Musab Eren Göztok üçüncü olurken, ilkokul kategorisinde Muhammed Yasin Yeşilkök birinci, Muhammed Mustafa Demir ikinci, Abdullah Göncü üçüncü oldu.

Fethi Serin Camii Kur'an Kursu Hocası Selami Algan, yaz Kur'an kursları kapsamında düzenledikleri yarışmayla çocukların tarihlerini öğrenmelerini ve geçmişlerinden ders çıkararak geleceğe daha bilinçli hazırlanmalarını amaçladıklarını söyledi. Yarışmaya toplam 55 öğrencinin katıldığını belirten Algan, ilk üçe giren öğrencilere akıllı saat, dördüncü, beşinci ve altıncı olan öğrencilere bluetooth kulaklık, diğer katılımcılara ise para ödülü verdiklerini ifade etti.

İlkokul kategorisi birincisi Muhammed Yasin Yeşilkök ise yarışmanın kendisine Selahaddin Eyyubi'yi daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirterek, geleceği inşa etmek için geçmişin kahramanlarını tanımanın önemine dikkat çekti. Selahaddin Eyyubi'nin cesareti, adaleti ve merhametiyle tüm insanlığa örnek olduğunu ifade eden Yeşilkök, Hıttin Savaşı'nın ardından Kudüs Kralı'na gösterdiği hoşgörünün kendisini en çok etkileyen yönlerden biri olduğunu söyledi.

Selahaddin Eyyubi'yi tanımanın aynı zamanda Kudüs'ün tarihini tanımak anlamına geldiğini dile getiren Yeşilkök, yarışma sayesinde hem tarihi bilgiler edindiğini hem de Kudüs'ün geçmişi ve bugünü hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Selahaddin Eyyubi gibi olabilmek için sağlam bedenden önce sağlam bir yüreğe sahip olmak gerekir" dedi.