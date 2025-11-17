Selçuk Belediyesi Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan Tahliye Edildi - Son Dakika
Selçuk Belediyesi Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan Tahliye Edildi

17.11.2025 16:31
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Alt Kapı Otoparkı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahliye edildiğini ve yerel gelirlerin kaybedildiğini belirtti. Başkan Sengel, belediyenin alandaki yetkisinin sona erdiğini vurgulayarak mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan tahliye edildi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, alanın artık Bakanlık sorumluluğunda olduğunu belirtirken, yerel gelirlerin kaybedildiğini ve belediyenin alan üzerindeki yetkisinin sona erdiğini açıkladı. Sengel, tüm engellemelere rağmen mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, geçtiğimiz yıl 26 Kasım 2024'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Meryem Ana Otoparkı'nın tahliye edildiğini hatırlatarak, bu yıl da aynı tarihlerde Efes Alt Kapı Otoparkı'nın ilgili bakanlık tarafından tahliye edilmesine tepki gösterdi. Başkan Sengel, "Selçuk için, esnafımız ve İzmir için çok kıymetli olan bir alan artık tamamen elimizden alınmış durumda. Yerelde kalması gereken gelirler artık yerele kalmıyor; kendi evimizde misafir konumuna düşürüldük" dedi.

Mahkeme kararına rağmen Efes Alt Kapı Otoparkı'ndan Selçuk Belediyesi'nin çıkarıldığını belirten Başkan Sengel, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında detaylı bir bilgilendirme yaptı. Sengel; "Kasım 2024'te Meryem Ana Evi'nden, 17 Kasım 2025 itibarıyla da Efes Alt Kapı'dan belediyenin varlığı tamamen sonlandırıldı. Yürütmeyi durdurma talebi kabul edilmiş olmasına rağmen tahliye gerçekleştirildi" dedi.

"Biz kiracıyken ihaleye çıkıldı"

Efes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunduğunu hatırlatan Başkan Sengel, bu nedenle alanda alınacak kararlarda Selçuk Belediyesi'nin de söz sahibi olduğunu belirtti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan ve paydaşlarla birlikte hazırlanan 2022–2027 Efes Yönetim Planı'nda otopark düzenlemelerine ilişkin tüm sorumlulukların net şekilde tanımlandığını söyleyen Başkan Sengel; "Yeni bir otopark yapılması halinde işletme ve düzenlemelerin Selçuk Belediyesi tarafından yürütüleceği, tüm paydaşların ortak kararıyla yönetim planına işlenmişti. Ancak geldiğimiz noktada, Efes Alt Kapı Otoparkı'nı biz işletiyorken ve alanda kiracı pozisyonundayken, Kültür Bakanlığı ve DÖSİMM tarafından ihale süreci başlatıldı. Üstelik ihale şartnamesi hiçbir yerde yayımlanmadı" dedi.

"Arkeolojik sit alanında beton dökülüyor"

Belediyenin alanda kiracı olarak varlığının sona ermesiyle sorumluluklarının da ortadan kalktığını belirten Sengel, Bakanlık tarafından alanın TURAŞ'a kiralandığını aktardı.

Başkan Sengel; "Şu anda Kültür Bakanlığı eliyle, Efes Alt Kapı Otoparkı'nda yeni otopark ve alışveriş alanı düzenlemeleri yapılmakta; 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'na beton dökülerek çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.

Sengel, Nisan ayı itibarıyla yeni alana geçileceği biliniyorken eski yerden apar topar tahliye edilmelerine anlam veremediklerini söyledi.

Sengel, "Var olduğumuz yerden tahliye edildikten sonra, ören yerleriyle ilgili belediyemizle bakanlık arasında herhangi bir protokol kalmamıştır. 2863 Sayılı Kanun'un 10., 12. ve 65. maddeleri uyarınca koruma, bakım, onarım ve temizlik dahil tüm işlemler artık tamamen Bakanlığın sorumluluğundadır. Bu alanlarda artık yetkimiz yok; tüm yetki Bakanlık'tadır" dedi.

"Her engel bizi daha güçlü kılıyor"

Başkan Sengel, "Ben çok eminim ki Efes Selçuk'ta yaşayan her vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her yurttaş bu doyumsuzluğun farkında. ve işte tam da bu yüzden gelecek için, daha güzel yarınlar için vazgeçmiyoruz. Bu da herkesin kulağına küpe olsun: Vazgeçmiyoruz, mücadele ediyoruz ve her tökezletilmeye çalışıldığımızda, öyle ya da böyle daha güçlü hale geliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte, Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte, kardeşimiz olan Cumhuriyet Halk Partililerle, CHP'li belediyelerle ve her şeyden önce halkla birlikte emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Elimizden aldığınız ve 'doyuramadığımız' her alan için emin olun daha da güçleniyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

