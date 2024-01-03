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İzmir Selçuk'ta PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor - Son Dakika
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İzmir Selçuk'ta PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde, vatandaşların talebi sonucunda Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz günlerde başlatılan PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaları yakından takip ederek, parkın yakın zamanda tamamlanacağını belirtti. Proje, kent merkezine yeni bir sosyal alan kazandırmayı ve esnafın daha ferah bir ortamda çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

İzmir Selçuk\'ta PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor
03.01.2024 - 12:39,
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, vatandaşların talebi sonucunda Selçuk Belediyesi tarafından projelendirilen ve geçtiğimiz günlerde başlatılan PTT Altı Parkı projesi hızla ilerliyor. Çalışmaları yakından takip eden ve yerinde inceleyen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, parkın yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hem kent merkezine yeni bir sosyal alan kazandırmak hem de alanda hizmet veren esnafın daha ferah bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına başlatılan PTT Altı Parkı projesini yerinde inceledi. Sengel, çalışmaların hızla ilerlediğini belirterek, yepyeni bir meydanın Selçuk'a kazandırılacağını belirtti. Sengel, "Çalışmalar bittikten sonra burada yepyeni bir alan ortaya çıkacak. Hemen restoranların ön tarafında işletme sahiplerinin çok rahat bir şekilde kullanabilecekleri balkon seviyesinde bir alan oluşturulurken, diğer taraftan da yürüyüş aksının gerçekleşeceği ve işletmelerin önlerinin de açılacağı yepyeni bir meydan Selçuk'a kazandırılıyor" dedi.

Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, ortaya güzel bir görüntü çıkacağını belirten PTT Altı esnafı da, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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