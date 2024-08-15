Selçuk Belediyesi Salça Makinesiyle Kış Hazırlıklarını Kolaylaştırıyor

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Selçuk Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yaz da kentin merkez mahalleleri ve köylerine salça makinesi götürüyor. Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımının kolaylaştığı Selçuk'ta kadınlar ve erkekler domatesleri hazırlıyor, belediye emekçileri makineden geçiriyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in başlattığı ve geçmiş yıllarda kadınların memnuniyeti ile karşılanan salça makinesi bu yıl da kent merkezinde ve köylerde kullanılmaya devam ediyor. Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi belirtilen tarihlerde köylerde ve merkez mahallelerde yerini alıyor. Köy köy, mahalle mahalle belirlenen tarihlerde yer alan ve Zafer Mahallesi Çamlık Parkı'nda sabit olarak duran salça makineleri, salça sıkım işleminin başladığı ilk günden bu yana vatandaşların kış hazırlıklarını kolaylaştırıyor.

Salça yapan vatandaşları görünce onların yanına giderek sohbet eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu işe başlamadan önce kadınların salça hazırlığına çok vakit harcadığını fark ettik. Kadınlar çoğu zaman bu işleri tek başına yapıyor. Dedik ki; bu işleri erkekler de üstlensin, arkadaşlarımız salça makinesi ile onlara yardım etsin. Selçuk'ta kadınlar ve erkekler yıllardır birlikte salça yapıyor aslında. Bereketli olsun, afiyet olsun" dedi.

Salça makinesi ile salça yapımının çok kolaylaştığını belirten Selçuklu vatandaşlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e teşekkür etti. - İZMİR