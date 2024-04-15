Selçuk Belediyesi Yeni Döneme Başladı

Yerel

Yerel seçimlerin ardından Selçuk Belediyesinde, yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında yapıldı. Sengel, "Selçuk'un yararına olan her kararın yanında dururuz. Güzel bir 5 yıl olacak" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Selçuk Belediyesinde ilk meclis toplantısı, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleştirildi. İkinci döneminde tekrar seçilen Başkan Sengel, "Hepimiz için hayırlara vesile olacak, güzel kararlar alacağımız bir 5 yıllık meclis olmasını umut ediyoruz" dedi.

Sengel, geride kalan yerel seçim sürecine değinerek, "Yerel seçimler, hem partiler anlamında hem yönetimler anlamında insanların hem kendini sınadığı hem de bu kente ilişkin neler yapabileceğini yeniden dizayn ettiği bir süreçtir. Bu anlamda Efes Selçuk'a yakışır bir şekilde süreci tamamladık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra seçilen tüm meclis üyeleri Efes Selçuk'un meclis üyeleridir. Geçmiş dönem belediye başkanlığım ve meclis üyeliğim döneminde de söylediğim gibi Efes Selçuk'un yararına olan her kararın yanında dururuz. Güzel bir 5 yıl olacak" dedi.

Selçuk Belediyesinin önümüzdeki 5 yıla sağlam bir mali tablo ile hazır olduğunu belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, "Geçen 5 yıl içinde okunan denetim komisyonu raporunda yer aldığı gibi sadece Selçuk Belediyesi için değil Türkiye'de de sanıyorum ki yüzde 145 oranında tahakkukun yapıldığı, yüzde 123 oranında tahsilatın yapıldığı başka bir dönem yaşanmamıştır. Onun için omuriliği düzelmiş, kendini sağlama almış bir belediye olarak devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - İZMİR