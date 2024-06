Selçuk Belediyesi YKS'ye Girecek Öğrencilere Destek Verdi

Yerel

Selçuk Belediyesi YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) girecek olan Selçuklu öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmadı.

8-9 Haziran tarihlerinde yapılan sınavda Selçuklu 350 öğrenci ve yakınları Tire ve Torbalı'da bulunan sınav yerlerine Belediye Hizmet Binası önünden kalkan 20 araçla ulaştırıldı. Üniversite adayı öğrenciler ve yakınlarının sınav bitiminde Selçuk'a geri dönüşleri de sağlandı. Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, heyecanlı öğrencileri Filiz Başkan'ın başarılar mektubuyla sınav yerlerine uğurladı.

"Her şeyden önemli olarak senin varlığın"

Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin heyecanına ortak olan Filiz Başkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı destek paylaşımının yanı sıra gençlere hazırladığı mektupla yanlarında olduğunu hissettirdi. Mektubunda, girecekleri üniversite sınavının geleceklerini hazırladıkları yolda küçük bir adım olduğuna değinen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Geleceğin adına önemli bir günü yaşıyorken heyecanını biraz olsun paylaşmak için bu satırları yazıyorum. Bugün gireceğin üniversite sınavıyla hayallerinle, emeklerinle çıktığın yolda önemli bir adım atmanın eşiğindesin. Belki heyecanlı, belki de biraz kaygılısın. İnan ki hepsi gayet normal. Dilerim her şey gönlünce olur. Önünde upuzun bir yol var. Bu yolun şimdiki dönemeci olan sınavda sana başarılar dilerken, bu sınavın geleceğindeki upuzun yolda sadece küçük bir adım olduğunu da söylemek istiyorum. Bugün gireceğin sınav geleceğin adına önemli bir eşik olsa da hayat sınavın çok daha ötesinde bir anlam taşıyor. ve bu hayatta her şeyden önemli olarak senin varlığın yer alıyor. Sana iyi gelecek olan her şeyin en güzel şekilde gerçekleşmesi dileğiyle. Başarılar ve sevgiler" temennilerinde bulundu.

Filiz Başkan ayrıca sosyal medya hesaplarından üniversite sınavına girecek gençlere videolu bir mesajla da başarı dileklerini iletti. - İZMİR