Selçuk'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Selçuk'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Başladı

Selçuk\'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Başladı

Selçuk Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları için İZMİRGAZ, İZSU, TELEKOM ve GDZ Elektrik ile işbirliği yaparak 13 cadde ve sokakta çalışmalara başladı. 2025 Mayıs ayında doğal gaz sağlanması planlanıyor.

19.12.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Selçuk Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde, İZMİRGAZ, İZSU, TELEKOM ve GDZ Elektrik iş birliğiyle doğal gaz ve altyapı çalışmalarına başladı.

17 Aralık Salı günü başlayan çalışmalar, 13 cadde ve sokakta öncelikli olarak İZMİRGAZ, İZSU, TELEKOM ve GDZ Elektrik tarafından tamamlanacak. Ardından Selçuk Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda bu caddelerde aydınlatma artırımı ve düzenleme çalışmaları yapacak. Aydınlatma çalışmalarının yanı sıra zemin döşeme işlemleri de belediye tarafından gerçekleştirilerek Atatürk Mahallesi sakinlerinin ve çarşı esnafının 2025 yılının Mayıs ayı sonunda doğal gaza kavuşması bekleniyor.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ağustos ayında İZSU, GDZ, TELEKOM ve İZMİRGAZ yetkilileri ile yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda, kurumlar arasında uzlaşı sağlayarak vatandaşlara doğal gaz müjdesi vermişti. Kurumlar arası iş birliği ile hız kazanan doğal gaz ve altyapı çalışmalarında ilk kazma 17 Aralık Salı günü vuruldu. Doğal gaza kavuşacak olan çarşı esnafı ile çalışmaların yapılacağı cadde ve sokaklarda yaşayan vatandaşlar, bu köklü değişimle birlikte rahat bir nefes alacak - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta Doğal Gaz ve Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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