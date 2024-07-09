Selçuk'ta Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Yer Tahsis Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Yerel

Selçuk'ta Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Yer Tahsis Protokolü İmzalandı

Selçuk\'ta Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Yer Tahsis Protokolü İmzalandı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yalçın arasında yapılan protokol ile Selçuk'ta yeni bir Aile Sağlığı Merkezi yapılacak. Yer tahsisinin ardından ruhsatlandırma işlemine geçilecek.

09.07.2024 12:34  Güncelleme: 12:35
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Selçuk'ta yapılması planlanan yeni Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsis protokolü Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Yalçın arasında imzalandı. 2023 yılında alınan encümen kararıyla Selçuk Belediyesi adına imzalanan yer tahsisi protokolü ile 14 Mayıs Mahallesi'nde yeni Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

03 Ekim 2023 yılı Belediye Encümeni kararı ile 14 Mayıs Mahallesi 4028 sokakta yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi için Selçuk Belediyesi ile yapılan yer tahsisi ile birlikte önümüzdeki süreçte ruhsatlandırma işlemine geçilecek.

Selçuk'ta halk sağlığı adına önemli bir protokol imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk'ta Aile Sağlığı Merkezi yapımı için İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında belediyemiz tarafından yer tahsisi gerçekleştirildi. Halk sağlığı adına önemli bir çalışmanın bir parçası olmanın huzuru ile haftanın ilk gününe başlamak bize inanılmaz keyif verdi. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk'ta Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Yer Tahsis Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selçuk'ta Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Yer Tahsis Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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