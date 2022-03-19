Selçuk Yaşar Ödülü Udemy ve Carbon Health kurucusu girişimci Eren Bali'ye verildi - Son Dakika

İlkler ve yaşattığı ilkeleriyle Türkiye'nin iş, kültür, eğitim ve spor alanlarında müstesna bir yere sahip olan Selçuk Yaşar'ın vizyonunu geleceğe taşımak üzere hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki sahibi, başarı hikayesi bir köy okulundan Silikon Vadisi'ne uzanan, girişimlerini sürdürülebilir şekilde yöneten ve Türkiye'nin tanınırlığına katkı sağlayan Udemy ve Carbon Health girişimlerinin kurucu su Eren Bali oldu.

Yaşar Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiye'sini hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, 17 Mart'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle üçüncü kez sahibini buldu.

Defne Sarısoy'un sunuculuğunu üstlendiği törende bu yılın ödülü, online eğitim şirketi Udemy ve geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health girişimleriyle geniş kitlelere ulaşan girişimci Eren Bali'ye verildi.

Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödül'ünün 2021 yılı teması "dijital dönüşüm" olarak belirlendi. Bu yılki tema göz önünde bulundurularak alanlarında söz sahibi kişilerden oluşan seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Başkanlığında, Ayşegül İldeniz, Cengiz Ultav, Prof. Dr. Öznur Özkasap ve Prof. Dr. Selim Balcısoy tarafından oluştu.

"Yolumuza 'bilim, birlik, başarı' ilkeleriyle devam edeceğiz"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Selçuk Yaşar Ödülü'nün bu yılki temasının "dijital dönüşüm" olduğunu belirterek, "Bizler, eğitimde dijital dönüşümü bir zorunluluk olarak görmeyerek yıllar öncesinden bu yönde öncü ve güçlü adımlar atmıştık. Pandemi döneminde, faaliyetlerimize uzaktan eğitim sistemiyle devam ederek süreci başarıyla yürüttük. Yaşar Üniversitesi'nin avantajı; bu dijital dönüşüme hazırlıklı olmasıydı, bizler çevrim içi derslere çok rahatlıkla geçebildik. Hem uzaktan eğitim altyapımızın güçlü olması hem de öğretim kadromuzla elde ettiğimiz bu başarımızı, Türkiye'de 'uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten vakıf üniversiteleri' arasında tepede yer alarak kanıtladık. 21 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle ve 'bilim, birlik, başarı' ilkeleriyle devam edeceğiz. Değerlerimiz doğrultusunda büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarına çok önem veriyoruz"

Yaşar Üniversitesi olarak, öğrencilerinin becerilerini cesaretle birleştirmelerine, girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarına çok önem verdiklerini belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, şunları söyledi: "Toplumsal sorunlara duyarlı, problem çözme yeteneğine sahip, analitik becerisi yüksek, yenilikçi bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizin ve çabamızın bir sonucu olarak, TÜBİTAK'ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde son yıllarda hep üst sıralarda yer aldık. 2021 yılında da Türkiye genelindeki 78 vakıf üniversitesi arasında, ilk 5 içinde yer almanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz"

Değişimin çok hızlı yaşandığı bir yüzyılda olduğumuzun altını çizen Ahmet Yiğitbaşı, "Teknoloji yaşamımızın her anında yer alıyor, alışkanlıklarımız değişiyor; eğitim ve öğretim de bu değişimden etkileniyor. Yeni teknolojilere uyum sağlamanın önemine inanıyor, dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını, hayatımızın her alanına taşımaya gayret gösteriyoruz. Girişimcilik ve yenilikçilik ruhunu genlerinde taşıyan bir üniversite olarak, Selçuk Yaşar Ödülü'nün 2021 yılı temasını 'dijital dönüşüm' olarak belirledik" dedi.

"En büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji"

Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ise konuşmasında şunları ifade etti: "Bu ödülü babam yaşarken başlatmak ve sürdürmekti amacımız. Bu konuda çalışmaların başarıyla devamını sağlayan başta jüri olmak üzere herkese teşekkür ederim. Amacımız, faaliyetlerimizi bilim ve bilgiyle taçlandırmak. Hedefimiz, sürdürülebilir çalışmalarla toplumsal refaha katkıda bulunmak. Heyecanımız ve en büyük gücümüz, inovasyon ve teknoloji. Odağımızda insan var. Türkiye ve dünyada birçok sanayi yatırımlarımız bulunuyor. O bölgelerde önemli bir insan kaynağımız mevcut. Hepsine katkıları için şükranlarımı bir kere daha sunuyorum. Dijital dönüşüme çok önem veriyoruz. Pandemiyle birlikte bu konu daha da hızlı girdi hayatlarımıza. Eren Bali'nin tüm gençlerimize, girişimcilere örnek olmasını diliyorum"

"Türkiye büyük bir hamle yaptı"

Ödülün bu yılki sahibi Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali ise konuşmasında, "Dijital dönüşümle beraber dünya tamamen eşit hale gelmese de daha hırslı ve azimli şekilde çalışan ülkelerin öne geçebileceği bir an söz konusu oldu. Türkiye'nin bunu çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Bundan 10 sene önce Türkiye'den çıkmış teknoloji alanında hiç şirket yokken, Udemy Türkiye'den çıkan birisinin kurduğu ve halka açılan ilk şirket oldu. Sonraki 10-15 sene içinde Türkiye büyük bir hamle yaptı. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Gençlerimiz çok azimli ve çalışkan. Türkiye'deki gençlere yardımcı olmak, onların ufkunu açmak için elimden geleni yapmak istiyorum. bu ödülü teknoloji alanında insanların neler yapabileceğini göstermek ve gençlere örnek olabilmek için kabul etmek istedim" dedi.

Eren Bali kimdir?

Eren Bali, 1984 yılında Malatya'da doğdu. İlkokul hayatını Malatya'nın tek öğretmenli köy okulunda tamamlayan Bali, dijital eğitimler sayesinde uluslararası matematik olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. MIT ve Harvard gibi üniversitelere gitmek yerine eğitimine Türkiye'de devam etmeye kararı verdi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti. Matematik bölümünde çift anadal yapan Bali, henüz üniversitedeyken bir sunucu üzerinden müzik dinlenmesini sağlayan bir uygulama yazdı.

Üniversite eğitimi sonrasında ODTÜ Teknokent'teki eğitmenlerin verdiği eğitim ve derslerin, Eren Bali ve ortaokul arkadaşı olan Oktay Çağlar'ın geliştirdiği bir uygulama üzerinden dijital ortama taşınmasıyla daha sonra kurulacak olan Udemy'nin temelleri atıldı. Bu uygulamadan bir sene sonra bir internet devi olan Yelp'in CEO'su Jeremy Stoppelman tarafından istediği desteği alan girişimciler, 1 milyon dolarlık önemli bir sermayeye ulaştı. Böylece online eğitim şirketi Udemy kurulmuş oldu.

Udemy kısa bir sürede oldukça dikkat çekerek büyük bir başarı yakaladı ve ABD basınının ilgisini çekti. San Francisco'nun en önemli gazeteleri Eren Bali'nin köy okulundan Silikon Vadisi'ne uzanan başarı hikayesini yazdılar. Udemy'nin başarısıyla ilgili öne çıkan en güçlü yön ise PayPal, Booking.com, Goldman Sachs gibi sektör devi firmaların şirket içi eğitimlerini Udemy aracılığıyla almaları oldu.

Bilgisayar programcılığından yabancı dil eğitimine, fotoğrafçılıktan blok zincir teknolojisine kadar pek çok konuda binlerce eğitimle, Udemy tüm dünyada kendini çoktan kanıtladı.

Eren Bali, dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Udemy'nin CEO'luk görevini devrettikten sonra geleneksel sağlık hizmetlerini dijitalleştiren Carbon Health isimli girişiminin peşinden gitmeye başladı. Kısa sürede aldığı yatırımlarla değerini 3 milyar doların üstüne çıkarmayı başaran Carbon Health, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen ikinci özel şirket olarak zirvede yer aldı. COVID-19 pandemisinden kaynaklanan ve bu süreçte ortaya çıkan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 14 eyalette 90'dan fazla klinik açarak, testlerin yaygınlaştırılmasını ve aşı çalışmalarının hızlanmasını sağladı.

Eren Bali; fikrin, inancın ve azmin bir araya gelmesiyle başarıya ulaşılabileceğini kanıtlıyor ve böylece tüm gençlere ilham vermeye devam ediyor. - İZMİR