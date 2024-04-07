Selçuklu Belediyesi Bayram Tedbirleri Alıyor

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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından ilçede sorunsuz bir bayram için tüm tedbirler alındı. Temizlik hizmetleri başta olmak üzere zabıta ve Fen İşleri Acil Müdahale Ekipleri bayram boyunca 24 saat hizmet verecek.

Selçuklu Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Selçuklu'da bayram süresince nöbetçi ekipler 24 saat görev başında olacak. İlçe sakinlerinin Ramazan ayını sorunsuz geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi vatandaşlar tarafından yoğun talep gören market, fırın, pastane ve pazar yerleri gibi umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri çalışmalarını bayram süresince de devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda gıda satış yerleri bayram boyunca denetlenecek.

24 saat temizlik

Hazırlıklar çerçevesinde Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler bayram süresince aralıksız görev başında olacak. Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ekipleri arefe günü ve bayram süresince 3 vardiya olarak çalışacak, oluşturulan acil müdahale ekipleri Ramazan Bayramı boyunca günün 24 saati görev yaparak ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini hazır tutacak. Ekipler herhangi bir olumsuz durumun oluşması durumunda harekete geçerek anında müdahale edecek ve sorunu en kısa sürede çözmek için çaba gösterecek. Selçuklu'nun simge mekanlarından Sille Baraj Parkı, Selçuklu Seyir Tepesi ve Rahmet Ormanları ise bayram boyunca misafirlerini ağırlayacak. Ayrıca vatandaşlar bayram süresince, Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefondan istek ve şikayetlerini iletebilecek. - KONYA