Selçuklu Belediyesi'nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuklu Belediyesi'nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı

31.03.2022 15:45
Selçuklu Belediyesi'nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyararak bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyararak bu konuda dikkatli olunmasını istedi.

Selçuklu Belediyesi Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi dolandırıcılığı konusunda yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, son günlerde belediyeye gelen ihbarlar üzerine; kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ev ve iş yerleri dolaşılarak vatandaşlardan Selçuklu Belediyesi adına Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı dolandırıcılığının yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Vatandaşlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Belediyemizin Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı elden veya kapıda yapılmamaktadır. Belediyemiz adına geldiğini söyleyen kişi ya da kişilerin, emlak ve çevre temizlik vergilerinin kapıda ödenmeye başladığını, ödeme yapılmadığı takdirde faiz uygulanacağı ve icra takibine başlanılacağını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmiştir. Belediyemizin adreste tahsilat ve gezici tahsilat ekibi oluşturma konusunda hiçbir çalışması yoktur. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri yalnızca anlaşmalı bankalar, belediye vezneleri internet sitesinden yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli bu kimliği belirsiz kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz" denildi. - KONYA

YORUMLAR
500

Çevre Temizlik Vergisi, Selçuklu, Konya, Emlak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selçuklu Belediyesi'nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:10:14. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuklu Belediyesi'nden vergi tahsilatı dolandırıcılığı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement