Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı - Son Dakika
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Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı

01.05.2022 17:13

Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, düzenlediği Teravih Buluşmaları ve cami sonrasında kurduğu Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve ikramlarıyla geleneksel Ramazan atmosferini çocuklara yaşatarak onların gönüllerine girdi.

Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, düzenlediği Teravih Buluşmaları ve cami sonrasında kurduğu Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve ikramlarıyla geleneksel Ramazan atmosferini çocuklara yaşatarak onların gönüllerine girdi.

Selçuklu Belediyesinin bir geleneği olan vatandaşlarla bir araya gelinerek Ramazan bereketinin bir başka yaşandığı Teravih Buluşmaları bu Ramazan ayında pandeminin gölgesinden kurtularak coşkuyla yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın farklı mahalle ve camilerde cami cemaatiyle bir araya geldiği Teravih Buluşmalarında Selçuklu Sanat Akademisi tarafından kurulan Hacivat-Karagöz oyunu çocuklardan ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görerek geleneksel Ramazan akşamlarını yeniden günümüze taşıdı.

"Hemşehrilerimizle birlikte dolu dolu ve bereketli bir Ramazan geçirdik"

Ramazan coşkusunun hemşehrileriyle birlikte daha bereketli yaşandığına dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Dolu dolu bir Ramazan'ı geçirdik ve sonuna geldik. Ramazan ayı içerisinde iftarlarda ailelerimizin evlerine misafir olduk. Özellikle şehit ailelerimizin, engelli ailelerimizin ve yetim çocuklarımızın bulunduğu evlerimize misafir olduk. ve teravih programlarında da çok sayıda mahallemizde hem cemaatimizle buluşma imkanımız oldu hem de Sanat Akademimizin hazırladığı Hacivat-Karagöz gösterileriyle çocuklarımızla eğlenceli, güzel vakitler geçirme imkanımız oldu. Güzel dolu dolu, bereketli bir Ramazan'ı hep birlikte geçirdik elhamdülillah" dedi.

Vatandaşlar ve çocuklar, Teravih Buluşmaları sonrası oluşturulan Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve geleneksel ikramlardan oldukça memnun kaldıklarını ve bir dahaki Ramazan ayında yeniden görmek istediklerini ifade ederek, Başkan Pekyatırmacı'ya bu uygulama sebebiyle teşekkürlerini iletti.

Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı
Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı
Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı
Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı

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Selçuklu, Teravih, Karagöz, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı - Son Dakika


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