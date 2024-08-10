Selendi\'de çıkan yangında zarar gören üretici ziyaret edildi

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Manisa'nın Selendi ilçesinde 8 Ağustos Perşembe günü samanlıkta çıkan yangında büyük zarara uğrayan üretici Muhammet Arif Başyiğit'i ziyaret eden Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara ve Belediye Başkanı Murat Daban geçmiş olsun dileklerini ileterek aileye her zaman yardıma hazır olduklarını iletti.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesinde 8 Ağustos Perşembe Günü çıkan ve 1.5 ton tütün, 4 ton buğday ve çavdar ile 700 paket samanın kül olduğu samanlık yangınında ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanının komşuları tarafından kurtarılan Muhammet Arif Başyiğit'e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara ve Belediye Başkanı Murat Daban duydukları üzüntüyü dile getirdi. Başkan Daban da belediye olarak ailenin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Kaymakam Kara ve Başkan Daban'ın ziyaretine Rahmanlar Mahalle Muhtarı Hüseyin Topal da eşlik etti. - MANİSA