Selendi\'de pekmez kazanları kuruldu, 80 yaşındaki Veli Güneş geleneği sürdürüyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde üzüm hasadının sonuna yaklaşılırken, kış sofralarının geleneksel lezzeti pekmez için kazanlar kuruldu. 80 yaşındaki Veli Güneş, kendi bahçesinde yetiştirdiği üzümleri pekmeze dönüştürerek asırlık geleneği yaşatıyor.

Selendi ilçesinde üzüm hasadının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte pekmez mesaisi başladı. Çiftçiler, bağlarında yetiştirdikleri üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürürken, hem kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürettikleri pekmezleri satışa sunuyor.

Son yıllarda üzüm bağlarının yaygınlaştığı ilçede, evlerin önünde kurulan büyük kazanlarda pekmez kaynatılıyor. Zahmetli bir hazırlık sürecinden geçen üzümler, geleneksel yöntemlerle kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden pekmeze dönüşüyor.

Üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüşüyor

Pekmez yapımında ilk olarak toplanan üzümler havuzlarda çiğnenerek suyu çıkarılıyor. Çuvallara alınan üzüm suyu süzülerek özel pekmez toprağıyla hazırlanıyor ve ardından kazanlarda kaynatılıyor. Uzun süren emeğin ardından kıvamını alan pekmez, kışlık tüketim için ayrılıyor veya satışa sunuluyor.

Selendi'nin kırsal Selmanhacılar Mahallesi'nde yaşayan, üç çocuk babası 80 yaşındaki Veli Güneş de evinin önünde kurduğu kazanda pekmez üreterek geleneksel üretim kültürünü sürdürüyor. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri üzümlerden pekmez yaptıklarını belirten Güneş, üretimin zahmetli olmasına rağmen ortaya çıkan lezzetin bütün emeğe değdiğini ifade etti. Güneş, "Kendi bahçemizden organik olarak yetiştirdiğimiz üzümlerden pekmez yapıyoruz. Pekmez, kış sofralarının vazgeçilmezi, bir şifa kaynağı. Yapımı zor olsa bile yemesi güzel, zahmetine değer" dedi.

Üzüm hasadının ardından başlayan pekmez mesaisiyle birlikte, ilçenin geleneksel üretim kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Kazanlarda saatlerce kaynatılan pekmezler, kış sofralarındaki yerini almaya hazırlanıyor.