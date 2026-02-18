Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı

18.02.2026 22:01
Tarihi Selimiye Camisi, 4 yıllık restorasyon sonrası ibadete açıldı; ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

(EDİRNE) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi, yaklaşık 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından bugün ikindi namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Restorasyon sırasında kubbesindeki kalemişlerinde yapılmak istenen değişiklikle büyük tartışma yaratan ancak projesi mahkeme tarafından durdurulan Selimiye Camisi'nde gözler kubbeye çevrildi. Kapsamlı restorasyonun ardından tekrar cemaatine kavuşan tarihi cami, ihtişamıyla büyük ilgi görmeyi sürdürdü.

"Açılışı duyunca apar topar geldim"

Yurttaşlardan Emel Gezer, "Açılışı duyunca apar topar geldim. Nasıl sevinçliyim anlatamam, milleti de görünce. Allah devamlı böyle olmasını nasip etsin. Gelemeyenlere buraya gelmeyi nasip etsin. Senelerdir buraya geliyorum, çok güzel. Kaç senedir gelemedim. Çok üzülüyordum. Bu gece inşallah bu duygularla olmayı nasip etsin" diye konuştu.

Yusuf Karabıyık Çengelli de şunları söyledi:

"Çok mutluyum, çok bahtiyarım. Yıllardan beridir gelen giden soruyordu. Açılması pek güzel oldu. Selimiye Camisi'ne 'yeryüzü cenneti' derler. Dünyada cennet görmediyseniz Selimiye Camisi'ni gelin görün. Bir yeryüzü cenneti gibidir. Her şeyden evvel şaheseri görüyorsunuz. Buraya gelen giden tüm misafirlerin şansı vardır."

Emrah Uzun adlı yurttaş da, "Öncelikle burayı açanlardan binlerce kez Allah razı olsun. Biraz geç kalındı ama vatanımız ve milletimiz için hayırlısı olsun. Burada ikindi namazını kılmaktan çok mutluyum. Bütün Ümmet-i Muhammed'i buraya bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Selimiye Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

