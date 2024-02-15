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Selin vurduğu Antalya'da vatandaşlara kepçelerle yardım ulaştırıldı

ANTALYA - Antalya'da selin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sel basan evleri temizliyor, vatandaşlara su, gıda, giysi, yakacak, sıcak yemek yardımı yapılırken itfaiye ve ASAT su tahliyesi gerçekleştiriyor. Sahadaki çalışmaları koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplerin yoğun uğraşlarıyla akşam saatlerinde trafiğe açılan Çallı alt geçindeki çalışmaları denetledi. Büyükşehir Belediyesi, hayatı normale döndürmek için bin 670 personel, 506 araç ve iş makinesiyle sahada 24 saat esaslı çalışma yürütüyor.

Başkan Böcek çalışmaları denetledi

İtfaiye ekipleri, gün boyu onlarca ev, okul ve iş yerinin bodrumlarına dolan suları tahliye etti. ASAT ekipleri, tüm alt geçitlerde su tahliyesi yaparak, ulaşıma açılmasını sağladı. Su ile dolan Çallı ve TEDAŞ alt geçitlerindeki çalışmalar gün boyu sürdü. Ekipler, alt geçitleri trafiğe açmak için yoğun bir çalışma sergiledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de akşam geç saatlerde trafiğe açılan Çallı alt geçidindeki çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Böcek, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları koordine etti. Duran AntRay seferleri de başladı.

Evler temizleniyor

Temizlik ekipleri oluşturan Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen mahallelerde vatandaşların evlerini temizliyor. Güneş, Yeni Emek, Gebizli, Yeşildere mahallelerinde evlere dağılan Büyükşehir ekipleri, çamurla dolan evlerde çaresizlik içindeki vatandaşların yardımına koştu. Evlerdeki su ve çamur izleri temizlenirken, kullanılamaz hale gelen eşyalar ekipler tarafından tahliye edildi.

Gıda ve süt yardımı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı, Yeşildere Mahallesi'nde vatandaşlara üç öğün yemek ikramında bulunuyor. Sosyal Hizmet uzmanları da mahallelere dağılarak, evlerde hasar tespiti yapıyor ve ihtiyaçları belirliyor. İlk etapta vatandaşlara gıda paketi, giysi, yakacak, çocuklara da Halk Süt yardımı yapılıyor. Gebiz Mahallesi'nde sel suları nedeniyle evlerinden çıkamayan ailelere iş makineleri ile gıda ve yakacak yardımı ulaştırılıyor.

Su yardımı

Güneş Mahallesi'nde selden dolayı elektrik kesintisi yaşayan yerlerde, özellikle sitelerde hidroforların çalışmamasından dolayı içme suyu sıkıntısını yaşayan vatandaşlara da damacana su yardımı yapıldı. ASAT tarafından vatandaşlara ANTSU damacanaları dağıtıldı.

Sokak sokak temizlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Çevre Sağlığı ekipleri gün boyu mahallelerde sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, selin taşıdığı çöp ve atıkları temizledi.

Seralarda hasar tespiti

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise sel ve doludan etkilenen örtü altı tarım alanlarında hasat tespit ve inceleme yapıyor. Kepez'in Gaziler, Şelale, Altınova, Aksu Yurtpınar mahallelerinde örtü altı tarım ve çiçek seralarında üreticinin zararı ve ihtiyaçları belirleniyor.