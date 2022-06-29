Selin yaralarını BUSKİ saracak - Son Dakika
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Selin yaralarını BUSKİ saracak

29.06.2022 00:57
Selin yaralarını BUSKİ saracak

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşamın normale dönmesi için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yıl aradan sonda yine aynı amaçla Bozkurt ilçesine gitti.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşamın normale dönmesi için canla başla çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yıl aradan sonda yine aynı amaçla Bozkurt ilçesine gitti.

Yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'teki yangınlara müdahale eden ekibin ardından şimdi de sel felaketiyle mücadele için BUSKİ ekiplerini Kastamonu'ya gönderdi. Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'kırmızı kod' uyarısı yapılan Bozkurt'ta önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Ezine Çayı'nın taşmasıyla biriken sel suları, ilçe merkezini tehdit eder konuma ulaştı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından bölgede hayatın normale dönmesi için görev alan BUSKİ ekipleri, yine Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşların yardımına koştu. Vidanjör, inşaat bakım onarım aracı, motopomp ve dalgıç pompalar ile yola çıkan 6 BUSKİ personeli, su tahliye işlemi bitene kadar Bozkurt ilçesinde görev yapacak. - BURSA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Bozkurt'ta Bakan Kurum, Batı Karadeniz'de yaşanan selle ilgili yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması Bakan Kurum, Batı Karadeniz'de yaşanan selle ilgili yürütülen çalışmaları anlattı Açıklaması
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Selin yaralarını BUSKİ saracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selin yaralarını BUSKİ saracak - Son Dakika
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