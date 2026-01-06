AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı'nın acı günü - Son Dakika
AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı'nın acı günü

06.01.2026 17:17  Güncelleme: 17:19
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın 75 yaşındaki annesi Feride Özboyacı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze namazı Hacı Veyis Camii'nde kılındı ve çok sayıda kişi katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın annesi Feride Özboyacı, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın 75 yaşındaki annesi Feride Özboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feride Özboyacı için Hacı Veyis Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kalındı. Cenaze namazına, ailesi, yakınları, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, belediye başkanları, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Özboyacı'nın cenazesi Üçler Mezarlığı'na dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İHA

