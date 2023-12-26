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Semt polikliniğinde ölen Melis'in acılı annesi: "Soruşturma yeniden yürütülsün" - Son Dakika
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Semt polikliniğinde ölen Melis'in acılı annesi: "Soruşturma yeniden yürütülsün"

Amasya'da bir yıl önce semt polikliniğinde tedavi edilirken hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melis Kıymet'in annesi, kızının ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden yapılmasını istiyor. Anne, soruşturmanın yeniden başlatılmasını ve hukuki sürecin tamamlanmasını talep ediyor.

Semt polikliniğinde ölen Melis\'in acılı annesi: "Soruşturma yeniden yürütülsün"
26.12.2023 - 22:52,
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Semt polikliniğinde ölen Melis'in acılı annesi: "Soruşturma yeniden yürütülsün"

AMASYA - Amasya'da bir yıl önce boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğinin acil servisinde tedavisinin peşinden fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melis Kıymet'in acılı annesi kızının ölümüyle ilgili incelemenin yeniden yapılmasını istiyor. Anne Nuran Zehra Kıymet, "Soruşturmanın alanındaki hekimlerce yeniden sil baştan yürütülmesini istiyorum. Anne yüreğim rahat etsin" dedi.

Babası tarafından 30 Aralık 2022 günü Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Melis Kıymet, burada uygulanan serum tedavisinin ardından rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuk ertesi gün son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından poliklinik çalışanlarının ifadesi alındı. Kamera kayıtları incelendi. Yapılan müdahale ve tedavi değerlendirildi. Anne Nuran Zehra Kıymet, "Hukuki anlamda bir itirazda bulunduk. Soruşturma izni verilerek sorulara cevap bulunsun. Hukuk karar versin. Anne olarak benim yüreğim rahat etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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