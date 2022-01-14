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Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf! - Son Dakika

Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf!

14.01.2022 21:27

Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin cinayetinde davanın seyrini değiştirecek bir itiraf geldi. Canlı yayında itirafları açıklayan Anlı, "Cinayetin işlendiği gece S.S, M.M. ve ismini bilmediği bir arkadaşı Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin evine gitmiş. Çıktıklarında 'sadece kafalarına vurduk' demişler." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki evlerinde 8 Ekim 2020 günü cinayete kurban giden Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aydınlatılması için Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı çifte cinayette, kardeşlere ait 5 cep telefonunun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

JANDARMA 5 TELEFONUN PEŞİNE DÜŞTÜ

Yayında paylaşılan bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, bu kayıp 5 telefonun peşine düştü. Telefonların alım-satım işleriyle ilgisi bulunan M.M. ve S.S. isimli şahıslara ulaşıldı. Hatay Jandarma Komutanlığına götürülen S.S, ifade işlemleri sırasında şok edici bir itirafta bulundu. Müge Anlı, gelen itirafı canlı yayında, "Cinayetin işlendiği gece S.S, M.M. ve ismini bilmediği bir arkadaşı Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşlerin evine gitmiş. İfadesine göre S.S, kapıda gözcülük yapmış. M.M. ve arkadaşı içeri girmiş. Çıktıklarında; 'sadece kafalarına vurduk' demişler. İlk gelen bilgilere göre S.S, bu itirafı yaparken; M.M, tüm anlatılanları reddetti" diyerek açıkladı.

EVE HÜSEYİN ŞEN'İN HOBİSİ OLAN KILIÇLAR İÇİN GİRİLMİŞ

Gözaltı işlemleri süren S.S'nin ifadelerine aktarmaya devam Anlı, "Hüseyin Şen'in kılıçlara merakı varmış. Evinde de çeşit çeşit kılıçları bulunuyormuş. Bu yüzden eve girmişler" dedi.

ÇİKOLATALARI ALIRKEN GÖRMÜŞ

Şen kardeşlerin evindeki kılıçlardan nasıl haberdar olduğu sorusunun ardından ortaya şoke eden bir detay daha çıktı. S.S, Hüseyin Şen ile uzaktan akraba olduklarını, çocukken Hüseyin Şen'in kendisine çikolatalar verip sevindirdiğini, evine girerek kılıçları bu şekilde gördüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE PLAN YAPMIŞLAR

S.S. birkaç yıl önce başka bir suçtan cezaevine girdiği ve burada M.M. ile tanıştığı ortaya çıktı. Yine verdiği ifadesinden çarpıcı notlar paylaşan Müge Anlı, "S.S, cezaevinde M.M'ye bir akrabasının evinde kılıçlar olduğu söylemiş. Bunun üzerine cezaevinden çıktıktan sonra eve girmek için plan yapmışlar. Cinayet gecesi de üç kişi olarak eve gitmişler" diye açıkladı.

Gözaltı işlemleri ve soruşturma sürüyor.

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Müge Anlı, Jandarma, Hatay, Ekim, Yerel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf! - Son Dakika


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