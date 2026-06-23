Sendika Üyeleri Ücret İyileştirmesi İçin Eylemde

(EDİRNE) - Genel Sağlık-İş Sendikası üyeleri ücretlerinin iyileştirilmesi ve hak kayıplarının giderilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Abdülkadir Çınar, beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önüde basın açıklaması düzenledi.

Çınar, bayram mesailerinin eksik hesaplandığını, çalışanların 13 saatlik kayıpları olduğunu ifade etti.

Bayram mesai hesaplarındaki ücret kayıplarının derhal giderilmesini, gece çalışma ücretlerindeki uygulama farklılıklarının sonlandırılmasını ve toplu sözleşme hükümlerinin sağlık emekçileri lehine eksiksiz uygulanmasını istediklerini anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakkını teslim etmek devletin en temel yükümlülüğüdür. Emekçilerin haklarını yok sayan, sorunları görmezden gelen anlayış değişmedikçe sağlık sistemindeki kriz derinleşmeye devam edecektir. Genel Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeğini, onurunu ve kazanılmış haklarını savunmaya, hukukun, eşitliğin ve kamusal hizmetin sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

Basın açıklaması sırasında sendika üyeleri "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.