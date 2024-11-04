Sendika Yetkisi Eleştirisi

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Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, "Memurun dayanacak gücü kalmadı ancak söyleyecek çok sözü var. Zaman memuru bu hale koyan sözde yetkili sendikanın elinden yetkiyi alma zamanıdır" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Memurların enflasyon karşısında ezilmeye başladığını ve bu ezilmenin yetkili sendikadan kaynaklandığını iddia eden Özat, yetkili sendikanın yeterince mücadele etmediğini ve bu yetkinin sendikadan alınması gerektiğini savundu. 2024'ün ikinci altı ayı için memurlara yapılan yüzde 10'luk toplu sözleşme zammının, yalnızca dört ayda enflasyon karşısında yok olduğunu ileri süren Özat, "Temmuz ayında memurlar, bu zammın yanı sıra enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 19,31 oranında bir artış almıştı. Ancak son dört ayda enflasyon, Temmuz'da yüzde 3,23, Ağustos'ta yüzde 2,47, Eylül'de yüzde 2,97 ve Ekim'de yüzde 2,88 olarak kaydedildi. Bu süreçte toplam dört aylık enflasyon yüzde 12,06 seviyesine yaklaştı. Memurun alım gücü her geçen gün azalıyor" ifadelerine yer verdi.

"Memuru bu hale koyan sözde yetkili sendikanın elinden yetkiyi alma zamanıdır"

Özat, memurların günü kurtarmayı düşünmekten gelecek planlaması yapamadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Memura refah payı elzemdir. Yaşanılan bu durum karşısında memurun dayanacak gücü kalmadı ancak söyleyecek çok sözü var. Zaman memuru bu hale koyan sözde yetkili sendikanın elinden yetkiyi alma zamanıdır. Kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla adeta yalnızlığa terkedilen memurun her daim yanında olmaktan geri durmayacağız. Değerli kamu çalışanlarımız, söz sizin, karar sizin. Kaybettirmeye alışkanlık haline getiren bu sözde yetkili sendikadan ayrılmanın zamanı çoktan geldi geçiyor." - ANKARA