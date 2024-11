Şeniz Doğan\'dan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

Yerel

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğan yayımladığı mesajda; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bizler için her zaman çok değerli ve kıymetli. Gözleri ışıl ışıl parlayan ve yarınlara emin adımlarla ilerleyen çocuklarımız için var gücümüzle bizler de çalışmaya, üretmeye ve onların maddi manevi yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği için elimizden gelen gayreti göstererek ilçemize kreşler kazandırıyor, eğitime öncelik vererek her zaman katkıda bulunuyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımıza spor, eğitim, kültür ve sanat gibi birçok alanda etkinlikler sunarak yaşam kalitelerini arttırıyor, sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek oluyoruz. Merkezefendili ve Denizlili çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, her ne olursa olsun her zaman onlar için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyorum" dedi. - DENİZLİ