Şenkaya 18. Festivaline Hazırlıklar Tamamlandı

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, 18-19-20 Temmuz'da yapılacak olan 18'nci Şirankez Kültür, Sanat ve Bal Festivali'nin hazırlıklarını tamladıklarını açıkladı. Başkan Özcan, "Her türlü geleneğimizin daha iyi tanıtılacağı bu organizasyonu çok önemsiyorum. Şenkaya, sadece geçmişin bir hatırası değil; yaşayan bir mirastır" dedi.

Sevgi ikliminin her yere hakim olması gerektiğini, bu festivallerle dostluk ateşinin sürdüreceklerini ifade eden Başkan Görbil Özcan, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'ndeki anma töreninin ardından 19 Temmuz Cumartesi günü Bayrak yürüyüşü ile Şirankes Mezire Alanına festival programının başlayacağını açıkladı.

'Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur'

Allahuekber Dağları'nı iman gücüyle aşmaya çalışan kahraman şehitlerimizi şükran ve rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Özcan, "Nitekim coğrafyanın sahip olduğu kış şartları ne kadar namüsait, düşman ne denli üstün görünürse görünsün kahraman yiğitlerimiz o günkü azim ve kararlılığıyla bizlere asırlardan beri istikbalini muhafaza etmiş bir milletin istiklal olmadan yaşayamayacağı inancını bir kez daha göstermiştir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Asil milletimizin mazisinde çetin imtihanlar olduğu muhakkaktır. Türk askeri, Yüce Allah'a sonsuz bir kabullenişle iman ettiği ölçüde vatanı için şehadet şerbeti içmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Bu inanç ve iradeyle kendi istek, beklenti ve arzularından vazgeçen Mehmetçiklerimiz Allahuekber Dağlarını aşmak için durmadan, yorulmadan yürüdüler. Açlık, soğuk amansızdı. Bu zor iklim şartlarında 3 bin rakımdan daha yüksek olan Allahauekber Dağlarında askerler 18 saat boyunca yürümek zorunda kaldı ve maalesef hemen hemen kolordunun tamamı burada donarak şehit oldu. Vatan, bayrak ve ezan uğruna hayatlarını kaybetmiş aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Özellikle buradaki havayı soluyan bizler, geçmişten geleceğe yürüdüğümüz bu yolların anlattığı özgürlük mücadelesini, gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Kahramanlık destanları, bizlere direnme gücü verecek ve bizden sonraki nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır. Bir milletin en büyük gücü, geleceğini inşa ederken geçmişe bağlı olmaktır.

"Şenkaya, sadece geçmişin bir hatırası değil; yaşayan bir mirastır"

Tarihimiz bize yol gösterir, nereden gelip nereye gittiğimizi gösterir, milletçe kenetleyen, birlik beraberliğimizi pekiştiren ilkeleri hatırlatıyorum. Ben inanıyorum ki aydınlık gelecek, ecdadını hakkıyla yad edenlerin, o izleri kaybetmeyenlerin olacaktır. Memleketimizi ve geleceğimizi korumak için, bizlerin bu topraklarda huzur içinde yaşamamızın temini için kanını ve canını hiç çekinmeden feda etmiş tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Her yıl düzenlediğimiz festivalimizde eğlencenin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler düzenliyoruz. Çok yönlü olan festivalimizde düzenlediğimiz aktivitelerin tümüne hemşehrilerimizin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

"Hoş görü çatısı altında kültürümüze sahip çıkıyoruz"

Festivalde 'Şenkaya Bal'ının tanıtımının da yapılacağını ifade eden Başkan Özcan, Festivale Erdal Erzincan, Ayhan Yağız, İnan Koca, Enis Acar'ın konser vereceklerini belirti.

Başkanı Özcan, "Dostluğu, sevgiyi paylaştığımız, özlem, hasretimizi giderdiğimiz birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde hissettiğimiz yaz panayırımızı hep bir arada, sevgi ve mutluluktan dolayı her zaman bir öncekinden daha güzel bir festival dönemi geçireceğimizi temenni ediyorum. Bu festivalin, kültürün ve sanatın her yönünü kapsayan bir etkinlik olarak düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu nitelikte bir festivalin medeniyetlerden gelip tevarüs eden güzel ilçemizde yapılması çok kıymetli. Ayrıca, turizmin gelişen trendi olan Şenkaya'mızın tanıtılması açısından da büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Festivalin kapsamının sadece müzikal gösterilerle sınırlı kalmayıp, resim, şehir, gastronomi ve folklor gibi kültür ve sanatın tüm unsurlarını içerdiğini belirten Başkan Özcan, "Şenkaya'nın tarihi güzellik ve değerlerinin yanı sıra bölgenin yöresel bal ve mandırası ile kalkınmasına önem vereceğiz. Şenkaya ve çevresi, çeşitli Türk boylarının uğrak yoludur. Hepimiz, Dede Korkut'un torunlarıyız. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hız kazanmıştır. İşte bu köy 1946 yılında Şenkaya adı ile ilçe olduktan sonra Doğu Anadolu'nun en aydın, en kültürlü ve okumuş ilçesi olma unvanını bu yılların çalışmasıyla elde etmiştir. Şenkaya'da 1920'li yıllarda filizlenen yerel demokrasi fikrinin lideri Hüseyin Köycü ve arkadaşları, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri başlatması ile bu günün Şenkaya'sında aynı ruhla ve azimle "Kültür ve Sanat" festivalini sürdürmüştür.

Şenkaya Belediyesi olarak bu tür festival etkinliklerinde kültür ve sanatsal değerlerimizle bir birimizle olan birliktelik, sevgi ve hoş görünün bir alanda paylaşılması adına bu festivallere her yıl hassasiyetli bir organize ile önem vermeye devam edeceğiz. Şenkaya'nın Kültürü, Sanatının yanı sıra doğa balı ender rastlanan bir kalitededir. Şenkaya'nın sanatçıları kültürel mirasımızı yüz yıllardır ülkemizin dört bir tarafında tanıtıyoruz. 18'ncisini düzenleyeceğimiz festivale Ülkemizin dört bir vatan yurdundan katılarak kültürümüze ortak destek verecek olan kıymetli Şenkayalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZURUM