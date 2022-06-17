Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek - Son Dakika
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Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek

17.06.2022 09:45
Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek

Şenkaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ayni yardım yapıldı.

Şenkaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ayni yardım yapıldı.

Kaymakam Malik Çalışır, Zeynep Baykal ve Mihadiye Aydın'ı evinde ziyaret etti. Baykal ve Aydın Kaymakam Çalışır ile sohbet ederek sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dile getirdiler. Kaymakam Çalışır, Baykal ve Aydın'ın televizyon ve Çamaşır makinası taleplerini karşıladı.

Kaymakam Çalışır; "Hane ziyaretlerimizde Zeynep teyzemiz kolundaki rahatsızlığından dolayı çamaşırlarını yıkayamadığını söylemişti. Teyzemize Çamaşır Makinası hediye ettik. Mihadiye Teyzemiz ise "Artık komşuluk kalmadı, gelen giden olmuyor, işte benim komşumda şu televizyon" demişti. Teyzemizin bozulan eski tüplü televizyonunun yerine yenisini alıp hediye ettik. Hediyemizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek
Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek
Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şenkaya'da ihtiyaç sahibi ailelere destek - Son Dakika
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