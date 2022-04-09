Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği - Son Dakika
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Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

09.04.2022 13:48
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgede başlattığı erzak desteğini devam ettiriyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgede başlattığı erzak desteğini devam ettiriyor. Dağıtımı Şenoba'da başlatan Babat beldedeki bütün hanelere erzak yardımı ulaştırdıktan sonra Şırnak merkez ve ilçeleri ile köylerinde de dağıtıma başladı.

Erzak desteği sadece Şenoba beldesi ile sınırlı kalmıyor. Şırnak merkez ve köyleri, Uludere merkez ve köyleri Beytüşşebap merkez ve köyleri, Cizre merkez ve köyleri, İdil merkez ve köyleri, Silopi merkez ve köyleri başta olmak üzere Şırnak'a bağlı her ilçe, köy ve beldede yaşayan vatandaşlar bu destekten yararlanıyor. Ramazan ayı dışında da belediye başkanı Alihan Babat tarafından düzenli olarak erzak yardımı yapıldığı belirtildi. Babat'ın bu desteği bölge halkı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Toplumsal hizmetlerinden dolayı Alihan Babat'a vatandaşlar tarafından yoğun bir teveccüh gösteriliyor. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "Ramazan ayı yardımlaşma dayanışma ve paylaşma ayıdır. 3 milyonluk erzak ihalesi yaptık bu erzakları vatandaşlarımıza kişi ayırt etmeksizin her haneye dağıtıyoruz. Toplumun her kesiminin faydalanacağı hizmetler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde hizmetlerimizde devam edecek" dedi. - ŞIRNAK

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği
Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği

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Alihan Babat, Uludere, Şırnak, Şenoba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'tan Şırnak'ın her yerine erzak desteği - Son Dakika


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