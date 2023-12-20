 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şentepe Spor Kulübü Şampiyonluk Kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Şentepe Spor Kulübü Şampiyonluk Kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kaldırdı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Spor Kulübü'nün sporcuları ve aileleriyle kupa töreninde bir araya geldi. Başkan Yaşar, U15 takımı, U12 takımı ve U11 gençlerini tebrik ederek, gerçekleştirdikleri projelerin halka olan faydasını vurguladı. Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar ise Yaşar'a verdiği desteklerden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Şentepe Spor Kulübü Şampiyonluk Kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kaldırdı
20.12.2023 - 11:00,
Abone Ol

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Spor Kulübü'nün sporcuları ve aileleriyle kupa töreninde bir araya geldi.

Pamuklar Mahallesi Yenimahalle Evi'nde gerçekleşen programda, Başkan Yaşar, sezon başlangıç kupasında şampiyonluk elde eden U15 takımı, 2023-2024 sezonunda 8 maçta 7 galibiyet alarak şampiyon olan U12 takımı ve U11 gençlerini tebrik etti.

"BU YATIRIMLARI SİZİN İÇİN YAPTIM"

Törende gençlerin sevgi ve ilgisi ile karşılaşan Yaşar, yaptığı konuşmada gerçekleştirdikleri projelerin halka olan faydasını gözettiklerini dile getirdi.

Başkan Yaşar, "Ben 15 senedir ne yaptıysam, kendi cebimden yapmadım sizin verdiğiniz vergilerle sizin paranızı size harcadım. Eğer Şentepe bugün adı gibi şen olduysa bunun mimarı sizlersiniz. Halka fayda sağlamayan hiçbir projeye imza atmadım. Sizlere halı saha tahsis ettim. Bugün içerisinde bulunduğumuz Yenimahalle Evi'nden tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Aileler, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebiliyor, mevlit okutabiliyor, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabiliyor. Bu yatırımları sizin için yaptım, çocuklar için yaptım. Sizlerde beni mahcup etmediniz. Başarınız ile gurur duydum. Hepinizin gözlerinden öpüyor ve tebrik ediyorum" dedi.

BAŞKAN YAŞAR SÖZÜNÜ TUTTU

Yaşar'a kulübe vermiş olduğu desteklerden dolayı minnettar olduklarını dile getiren Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar ise "Bugün bizim maçlarımızı antrenmanlarımız yaptığımız saha Başkan Yaşar'ın sayesinde bize tahsis edildi. Kendisi bizlere söz vermişti sözünü tuttu. Biz de onu gururlandırmak için başarıda başarıya koşmaya devam ediyoruz. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunan ailelerimiz de çocuklarını desteklediler ve bizlere inandılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Spor çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korur. Sporcu insan sağlıklı olur.Şampiyonluk yolunda daha da iyi yerle geleceğimizi biliyorum. Çünkü sporcu kardeşlerimiz elinden geleni yapıyor, disiplinli bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Şentepe Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu programda, sporcular şampiyonluk kupasını Başkan Yaşar ile birlikte kaldırdı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fethi Yaşar, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şentepe Spor Kulübü Şampiyonluk Kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kaldırdı - Son Dakika


11:20
Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
10:55
Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54
Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
10:55 Naci Görür üstüne basa basa uyardı: Gemlik muhakkak taşınmalı, kurtulma şansı yok
10:54 Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti
10:36 Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 11:26:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şentepe Spor Kulübü Şampiyonluk Kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement