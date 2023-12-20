Şentepe Spor Kulübü Şampiyonluk Kupasını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile Kaldırdı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe Spor Kulübü'nün sporcuları ve aileleriyle kupa töreninde bir araya geldi.

Pamuklar Mahallesi Yenimahalle Evi'nde gerçekleşen programda, Başkan Yaşar, sezon başlangıç kupasında şampiyonluk elde eden U15 takımı, 2023-2024 sezonunda 8 maçta 7 galibiyet alarak şampiyon olan U12 takımı ve U11 gençlerini tebrik etti.

"BU YATIRIMLARI SİZİN İÇİN YAPTIM"

Törende gençlerin sevgi ve ilgisi ile karşılaşan Yaşar, yaptığı konuşmada gerçekleştirdikleri projelerin halka olan faydasını gözettiklerini dile getirdi.

Başkan Yaşar, "Ben 15 senedir ne yaptıysam, kendi cebimden yapmadım sizin verdiğiniz vergilerle sizin paranızı size harcadım. Eğer Şentepe bugün adı gibi şen olduysa bunun mimarı sizlersiniz. Halka fayda sağlamayan hiçbir projeye imza atmadım. Sizlere halı saha tahsis ettim. Bugün içerisinde bulunduğumuz Yenimahalle Evi'nden tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Aileler, bu evlerde taziyeleri kabul edip, yemek verebiliyor, mevlit okutabiliyor, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabiliyor. Bu yatırımları sizin için yaptım, çocuklar için yaptım. Sizlerde beni mahcup etmediniz. Başarınız ile gurur duydum. Hepinizin gözlerinden öpüyor ve tebrik ediyorum" dedi.

BAŞKAN YAŞAR SÖZÜNÜ TUTTU

Yaşar'a kulübe vermiş olduğu desteklerden dolayı minnettar olduklarını dile getiren Şentepe Spor Kulübü Başkanı Dursun Acar ise "Bugün bizim maçlarımızı antrenmanlarımız yaptığımız saha Başkan Yaşar'ın sayesinde bize tahsis edildi. Kendisi bizlere söz vermişti sözünü tuttu. Biz de onu gururlandırmak için başarıda başarıya koşmaya devam ediyoruz. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunan ailelerimiz de çocuklarını desteklediler ve bizlere inandılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Spor çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korur. Sporcu insan sağlıklı olur.Şampiyonluk yolunda daha da iyi yerle geleceğimizi biliyorum. Çünkü sporcu kardeşlerimiz elinden geleni yapıyor, disiplinli bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Şentepe Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu programda, sporcular şampiyonluk kupasını Başkan Yaşar ile birlikte kaldırdı.