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Serdar Ünsal, "Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma gününde mutlu ve gururluyuz" - Son Dakika

Serdar Ünsal, "Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma gününde mutlu ve gururluyuz"

29.12.2021 16:45
Serdar Ünsal, "Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma gününde mutlu ve gururluyuz"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 31 Aralık dünya Azerbaycan Türkleri günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, 31 Aralık dünya Azerbaycan Türkleri günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ünsal yaptığı yazılı açıklamada, "Her yıl kutladığımız 31 Aralık Dünya Azerbaycan Türkleri gününü bu sene daha mutlu ve gururlu kutluyoruz. Çünkü yürek yaramız Karabağ'ımız 29 yıllık işgalden sonra azat olmuştur. Kadim Türk toprağı olan Karabağ'da artık 3 renkli Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Mutluyuz gururluyuz" dedi.

Ünsal, "Karabağ'ın işgalden kurtarılması için 44 gün süren savaşta Dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış Türkler Azerbaycan Devletinin ve ordusunun yanında yer alarak Ermeni yalanlarına karşı mücadele etmiştir. Her Türk kendisini bir Azerbaycan askeri olarak görmüş diaspora alanında Ermenilerle savaşmıştır. Karabağ savaşı hem cephede, hem masada, meydanlarda ve sosyal medyada verilen mücadele ile kazanılmıştır. İşte bu bir dayanışma birliktir. Karabağ zaferi Türk milletinin kurtuluş savaşından sonra savaşa girip kazandığı bir zaferdir. 31 Aralık gününün Azerbaycan Türkleri'nin dil, fikir ve iş birliğine dayanan milli ve manevi bütünleşme arzusunun bir ifadesidir. Geçen yıl bu günü Karabağ'da da kutlarız inşallah demiştim. Allaha'a binlerce şükür olsun ki bu gerçekleşti. Karabağ Azerbaycan'ındır. Dünyada yaşayan bütün Azerbaycanlılar, Azerbaycan Devletinin bir ferdi olarak çalışmalı Ermenilerin Azerbaycan'da yaptığı katliamları hür dünyaya anlatmalı, Ermeni yalanlarını çürütmeli. 31 Aralık Türkmençay anlaşmasıyla ikiye bölünen, Güney Azerbaycan ve Kuzey Azerbaycan arasında yer alan, Aras Çayının, iki tarafında da yaşayan halkın, sınırları yerle bir ederek, bir birine kavuştuğu gündür. Güney ve Kuzey Azerbaycan halkının birbirine kavuşma arzusunu ve umutlarının olduğu gündür. Dünya Azerbaycan Türk'ünün, bir devlet, bir bayrak altında yaşama istekleri ve umutlarının var olduğu, her gün bu istek ve umudun biraz daha artığı gündür. Dünya Azerbaycan Türklüğü, dünyanın neresinde yaşadığına bağlı olmayarak, birbiriyle dayanışma içinde olduğu, birlikte örgütlendiği, birlikte eğlendiği, birlikte şarkılar söylediği, ele verip oynadığı, birlikte mücadele ettiği gündür. Bu günde, güne anlam veren, bütün arzularımız, umutlarımız gerçek olsun ve bugün bayram günüdür" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Serdar Ünsal, Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma gününde mutlu ve gururluyuz

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Azerbaycan, Aralık, Iğdır, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Serdar Ünsal, 'Dünya Azerbaycan Türkleri dayanışma gününde mutlu ve gururluyuz' - Son Dakika


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