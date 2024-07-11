Serdivan Belediye Başkanı Srebrenitsa katliamının 29. anma törenine katıldı

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Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa katliamının 29. anma törenine katıldı.

Srebrenitsa katliamının 29. yılında gerçekleştirilen anma etkinliklerine katılan Başkan Osman Çelik, Srebrenitsa katliamının insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu ve bu tür vahşetlerin bir daha asla yaşanmaması için her zaman birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı. Törende, 1992-1995 yılları arasında soykırıma uğrayan ve kimlikleri tespit edilen 14 Boşnak'ın naaşı toprağa verildi. Çelik, bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine kavuşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, "Birleşmiş Milletler barış gücü 1995'te Boşnakların inançlarından dolayı katledilmesine seyirci kaldı. Srebrenitsa'da 8 bin 372 masum insan hayatını kaybetti. Bu vahşete rağmen umudunu yitirmeyen Boşnak halkı, özgürlük mücadelesini sonuna kadar sürdürdü. Bu mücadelenin lideri Aliya İzzetbegoviç'e saygılarımı sunuyorum.

Unutmayalım ki, Gazze'de de benzer bir soykırım yaşanmaktadır. Masum Filistinliler, İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatlarını kaybetmektedir. Zulme dur diyebilecek gücü ve iradeyi tekrar kazanana kadar bu mücadelenin paydaşı olmak durumundayız. Hep birlikte sesimizi yükselterek, bu vahşetlere son vermeliyiz. Bu katliamlar asla unutulmayacak ve failleri için adalet elbette yerini bulacak. Srebrenitsa'yı ve Gazze'yi asla unutmayacağız" diye konuştu. - SAKARYA