Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Eğlenceli Atölyeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Eğlenceli Atölyeler Devam Ediyor

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi\'nde Eğlenceli Atölyeler Devam Ediyor

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nin 14 Haziran'a kadar sürecek 5 haftalık programında çocuklar, birbirinden öğretici ve eğlenceli atölyelerde yeni bilgiler ediniyor ve keyifli vakit geçiriyorlar. Sanat, bilim, doğa, müzik, drama gibi alanlarda çeşitli atölyeler düzenleniyor ve çocuklar becerilerini geliştiriyor, yeni bilgiler öğreniyor ve ahlaki değerleri pekiştiriyorlar.

30.05.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nin birbirinden öğretici ve eğlenceli atölyeleri devam ediyor. 14 Haziran'a kadar devam edecek 5 haftalık programda çocuklar, baskı atölyesinden kukla atölyesine, belgesel atölyesinden gitar atölyesine kadar birçok farklı alanda yeni bilgiler ediniyor ve keyifli vakit geçiriyorlar.

Program çerçevesinde; sanat, bilim, doğa, müzik, drama gibi alanlarda çeşitli atölyeler düzenlendiği belirtilirken çocukların, hareketli resim, ebru, karakalem gibi sanatsal atölyelerde becerilerini geliştirdikleri, fen ve doğa, ülkemi tanıyorum atölyelerinde yeni bilgiler öğrendikleri, değerler eğitimi, çocuklar için felsefe atölyeleri ile de ahlaki ve etik değerleri pekiştirdikleri ifade edildi. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi yetkilileri, "Çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için her zaman yeni projeler geliştiriyoruz. Çocuk Akademisi'nin ücretsiz programlarında çocuklarımıza farklı alanlarda yeni bilgiler kazandırmanın yanı sıra, keyifli vakit geçirme imkanı da sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde Eğlenceli Atölyeler Devam Ediyor - Son Dakika

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