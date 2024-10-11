Serdivan Belediyesi'nden 60 Yaş ve Üzeri Çiftlere Kaplıca Tatili

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Serdivan Belediyesi, 60 yaş ve üzeri evli çiftleri 2 gece konaklamalı kaplıca tatiline götürüyor.

Tüm masrafları belediyece karşılanan kaplıca tatiliyle ilgili bilgi veren Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "60 yaş ve üzeri evli çiftlerimizi Akyazı Kuzuluk'ta sağlık ve huzurlarını tazeleyecekleri 2 gece konaklamalı kaplıca tatiline götürüyoruz. Onlara stresten ve hayatın kalabalığından uzaklaşmalarını sağlayacak bir tatil programı sunuyoruz. Güzel bir tatil umarız ki her birine mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı. - SAKARYA