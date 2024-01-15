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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Market ve İmalathanelere Denetim Yaptı - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Market ve İmalathanelere Denetim Yaptı

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan marketler ve unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde temizlik, saklama koşulları, son kullanma tarihleri, gramaj ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Zabıta ekipleri, toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Market ve İmalathanelere Denetim Yaptı
15.01.2024 - 17:56,  Güncelleme: 18:00
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Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketler ile unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, imalathanelerin temizliğini, ham maddelerin saklanma koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmeklerin gramajlarını ve ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi. Ekipler, toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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