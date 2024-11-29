Serdivan'da Kariyer Günleri: Başkan Çelik Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Serdivan'da Kariyer Günleri: Başkan Çelik Gençlerle Buluştu

Serdivan\'da Kariyer Günleri: Başkan Çelik Gençlerle Buluştu

Serdivan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında, Belediye Başkanı Osman Çelik, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer hedefleri hakkında deneyimlerini paylaştı ve önemli tavsiyelerde bulundu. Etkinlik, öğrencilerin katılımıyla etkileşimli bir şekilde gerçekleştirildi.

29.11.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri programı, Serdivan Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin yoğun katılımıyla devam etti. Etkinlikte, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, liseli gençlerle bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

Kariyer Günleri, öğrencilerin aktif katılımı ve soruları doğrultusunda şekillenirken Başkan Çelik, kendi kariyer yolculuğundan bahsettikten sonra gençlerin merak ettikleri konularda samimi cevaplar verdi. Etkinlik, öğrencilerin katılımıyla etkileşimli bir şekilde ilerledi. Başkan Çelik, öğrencilere hedef belirlemenin ve azimle çalışmanın önemini vurguladı. Çelik, "Hayatta karşınıza çıkacak zorluklar her zaman olacaktır, ancak bu zorluklarla nasıl başa çıkacağınız önemli. Hedefinize odaklanın ve pes etmeyin. Her zorluk, sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır" diyerek, başarıya ulaşmanın yolları hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda öğrencilerin önerilerini dinleyerek onlarla sıcak bir diyalog kuran Başkan Osman Çelik, bu tür etkinliklerin gençlerin kariyer planlarını geliştirmelerine yardımcı olacağını belirterek vizyonlarını genişletmek adına büyük önem taşıdığını ifade etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Serdivan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Serdivan'da Kariyer Günleri: Başkan Çelik Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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