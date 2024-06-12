Serdivan'da Kurban Bayramı'nda denetimler başladı - Son Dakika
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Yerel

Serdivan'da Kurban Bayramı'nda denetimler başladı

Serdivan Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda, Serdivan Belediyesi Zabıta ekipleri kesim ve satış yerlerinde denetimlere başladı.

12.06.2024 12:59
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Serdivan Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları doğrultusunda, Serdivan Belediyesi Zabıta ekipleri kesim ve satış yerlerinde denetimlere başladı.

Serdivan'da Kurban Bayramı'nda dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerler denetleniyor. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde; Serdivan Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Serdivan Şubesi personelinden oluşan komisyon tarafından ilçe genelinde bulunan 45 noktadaki kurban satış ve kesim yerleri ile kurbanlık hayvanların kontrolleri gerçekleştiriliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdivan'da Kurban Bayramı'nda denetimler başladı - Son Dakika

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