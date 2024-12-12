Serdivan\'da Yaşlı Destek Hattı Projesi Başarıyla Hizmete Girdi

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Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Yaşlı Destek Hattı projesi çerçevesinde ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirildi.

İlçede yaşayan yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çalışmaların yapıldığı proje çerçevesinde, yaşlı vatandaşların evlerine ziyaretlerin gerçekleştirildiği ve bu ziyaretlerde ihtiyaçların yerinde karşılandığı belirtildi. Ayrıca, ziyaretlerde sıcak bir ortam oluşturularak vatandaşlarla birebir sohbet edildiği ve onların yalnız olmadıklarının hissettirildiği dile getirildi. Yaşlı Destek Hattı'na kayıtlı vatandaşlarla 7/24 iletişim halinde olunduğu ve proje çerçevesinde geniş kapsamlı bir destek hizmeti sunulduğu ifade edilirken ev temizliği, kişisel bakım, alışveriş, doktor kontrolleri ve ilaç temini gibi hizmetlerin anında yerine getirildiği belirtildi. Bu ziyaretler sırasında vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bireysel çözümler üretildiği ve aynı zamanda manevi destek verildiği dile getirildi. - SAKARYA